Los mayores fracasos comerciales de Boeing y Airbus

En su historia tanto Boeing como Airbus han lanzado al mercado modelos que han tenido pocas ventas, que se suman a series muy limitadas

No siempre se puede vivir de éxitos. Boeing puede presumir del suceso comercial que en su historia ha vivido el B737 (a pesar de la crisis de dos años que recién ahora está solucionando), así como Airbus presenta al A320 como el miembro más exitoso de su catálogo.

Entre la indiferencia y las limitaciones

En sus historias los dos grandes fabricantes han tenido modelos que no han tenido el éxito esperado. No necesariamente por fallos de diseño, en ocasiones porque no respondía a las necesidades del mercado o eran eclipsado por otro modelo que se presentó en sociedad al poco tiempo.

También hay modelos concebidos para un segmento del mercado muy específico, y que no podía encajar en otros segmentos.

Un B767-400 de Continental Airlines. Foto Wikipedia.

Una búsqueda entre los bancos de datos de órdenes y ventas de Boeing y Airbus, con una selección como la realizada por la web especializada Simple Flying, permite conocer cuáles han sido los mayores fiascos comerciales de estos gigantes.

Los aviones menos populares de Boeing

En Boeing uno de los aviones comerciales menos exitosos de su centenaria historia es el B767-400ER.

El primer miembro de esta familia, el B767-200, comenzó a volar en septiembre de 1982 y en el 2000 se presentó en sociedad la variante -400ER, que era 6,43 metros más largo que el -300, pero su capacidad de combustible era menor, y no podía superar los 10.417 km, menos que otras variantes de la gama.

Del B767-400 ER Boeing solo pudo vender 37 unidades

Solo Delta Air Lines y Continental se mostraron interesados en este modelo, del que apenas se vendieron 37 unidades.

Boeing 767-400ER, uno de los menos vendidos de la compañía. Foto Wikipedia

El antecesor

La gama menos popular en cuanto a ventas es la de los B707/720, con 1.010 unidades vendidas.

Con cuatro motores, el B707 fue el primer avión a reacción de Boeing, creado a partir del Boeing 367-80. Nacido en 1958, podía transportar entre 140 y 219 pasajeros.

Entre 1959 y 1978 se produjeron 15 variantes, de las cuales las que han tenido menos salida comercial han sido el B707-200 (con solo cinco unidades, debido a su exagerado consumo de combustible), el B707-138B (seis aviones) y los B737-138 y B707­-E3D (con siete cada uno).

El B707 fue el primer avión comercial a reacción de Boeing. Foto Wikipedia

Aunque ese millar de unidades en casi dos décadas pueden parecer pocas, cabe aclarar que estas aeronaves inauguraron la era de los aviones comerciales a reacción, y en pocos años las aerolíneas prefirieron modelos que puedan abarcar más distancias y con un consumo de combustible más eficaz.

Los menos vendidos de la familia más exitosa

El B737 es el más exitoso de la gran familia de Boeing, con 15.482 unidades (entre recibidas y pendientes de entregar) entre las variantes originales y las de la gama NG y MAX.

Del primogénito B737-100 Boeing solo vendió 30 unidades, rápidamente eclipsado por el B737-200

Sin embargo, del primogénito B737-100 Boeing solo vendió 30 unidades. Su primer vuelo fue a manos de Lufthansa en 1968, pero rápidamente las aerolíneas prefirieron a la versión siguiente, el B737-200.

Un B737-100 de Lufthansa

Los Jumbos con menor salida comercial

El B747 es uno de los aviones más queridos de la familia de Boeing, con 1.763 pedidos y ventas que, lamentablemente, se agotarán para siempre el año que viene.

De sus diferentes variantes la que menor salida comercial tuvo es la B747SP, acrónimo de Special Performance. Este avión fue concebido a mediados de los años ’70 para aliviar la demanda de pasajes entre Norteamérica y Oriente Medio.

Solo se fabricaron 45 unidades entre 1975 y 1989, de los que solo quedan unos cinco en funcionamiento.

Aerolíneas Argentinas usó el B747SP durante los años ’80.

Solo para Japón

Dos casos particulares fueron el B747-100SR y el B747-100BSR.

El primero era un modelo creado a petición de las aerolíneas japonesas que buscaban un modelo de gran capacidad pero de corto radio, del que se vendieron solo siete unidades.

El segundo era similar, pero con una mayor potencia de despegue, y del que apenas se han producido 20 unidades, destinadas a All Nippon Airways y Japan Airlines

Los modelos menos vendidos de Airbus

El A318 es el hermano menor de la familia de los A320, con solo 31,4 metros de largo. Solamente se han podido colocar 80 unidades de este modelo, principalmente a Air France, Mexicana de Aviación, Avianca Brasil y Lan Airlines.

A318, el avión más pequeño de Airbus (hasta que llegaron los A220)

Dos factores contribuyeron al escaso interés: la caída en la demanda de aviones nuevos tras los atentados del 11-S en el 2001 y los problemas con los motores Pratt & Whitney PW6000, que tuvieron que ser rediseñados porque consumían demasiado combustible.

Del pequeño A318 Airbus solo pudo vender 80 unidades, en su mayoría a Latinoamérica

El A340, el primer cuatrimotor de Airbus, no pudo superar los 20 años de vida. A mediados del 2000, su rival inmediato, el B777, se vendía diez veces más en Europa. A la larga, Airbus dejó de fabricarlo en 2011 tras haber entregado 379 unidades.

De esta familia, los que tuvieron menos éxito comercial han sido el A340-200 con 28 pedidos y el A340-500, con 32 unidades.

El desconocido A330-800

Airbus ha entregado casi 1.500 aviones de A330, pero la variante clásica y la Neo.

El A330-800 no tuvo el éxito esperado.

Pero el A330-800 apenas si despertó un mínimo interés, eclipsado por el A330-900.

De aquel bimotor de fuselaje ancho apenas se pudieron colocar ocho unidades, adquiridas por Kuwait Airlines, Uganda Airlines y un cliente desconocido.