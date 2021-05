Los cinco aviones más fascinantes para descubrir en el fondo del mar

البحرين تفتتح أكبر منتزه للغوص في العالم رسميا اليوم بعد الانتهاء من غمر طائرة بوينج 747 في قاع البحر

.

.

Bahrain officially launches the world’s largest eco-friendly underwater dive park, with a Boeing 747 as its centerpiece

.

.#DiveBahrain #Dive #BahrainOursYours pic.twitter.com/tQ0XrfBwTX