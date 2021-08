Janet: la misteriosa aerolínea de EEUU de la que nadie puede hablar

En el mundo se calcula que hay más de 400 aerolíneas. Casi todas son comercials, aunque algunas han sido compañías fantasmas creadas para producir películas o atrapar a importantes delincuentes. Y hay una que es tan secreta que se convirtió en un mito en sí misma. Esta es la línea aérea Janet.

Los vuelos de esta compañía se anuncian desde el aeropuerto McCarran desde Las Vegas pero su destino siempre es el mismo: ‘desconocido’.

Los aviones de Janet vuelan sin logo

Su flota de 11 aviones no tiene logo ni algún diseño corporativo que lo pueda identificar: su fuselaje es blanco con franjas rojas o azules.

La terminal militar donde despegan los aviones de Janet Airlines. Foto Arbryreed | Flickr

Pero esta supuesta discreción es un búmberan, porque los spotters (fotógrafos de aviones) están la espera del aeropuerto de Las Vegas para poder atrapar con su cámara el vuelo de algunas de sus aeronaves.

Los 11 aviones de Janet no tienen ninguna imagen corporativa, pero se los puede identificar por la franja blanca de sus B737-600

No es un pasatiempo sencillo, porque los vuelos de Janet parten desde una terminal militar apartada de la comercial, vigilada con estrictas medidas de seguridad.

Los vuelos de Janet al Área 51

Esta aerolínea secreta realiza una media de 20 vuelos diarios desde Las Vegas a la base militar de Groom Lake, a 133 kilómetros al noreste de la meca del juego. Para quien el nombre no le diga nada, quizás le sea más familiar la denominación popular de ‘Área 51’.

Esta zona militar secreta, cuya existencia fue confirmada por la CIA hace ocho años, es un campo de desarrollo y pruebas de armamento y aviones militares.

Pero también es el lugar más deseado por los conspiranoicos, que están seguros que allí hay restos de ovnis y hombrecitos verdes disecados.

La aerolínea secreta cuenta con seis B737-600. Foto Tomás del Coro | Flickr

Otros destinos a los que vuela Janet son la Base de la Fuerza Área Edwards, la Estación Naval de China Lake y la Planta 42 de la Fuerza Áerea (todas en California).

Quiénes vuelan con la aerolínea Janet

Sus pasajeros no son turistas con ganas de conocer sitios exóticos ni aventureros con deseos de meterse en problemas, sino militares y contratistas, que no hacen otra cosa que ir a su lugar de trabajo. O sea, como cualquier autobús lanzadera.

Los pasajeros, obligados a mantener el secretismo de Janet, son militares y contratistas de las fuerzas armadas de EEUU

Qué significa Janet

Janet es el nombre en código que usa la Fuerza Aérea para esta compañía, que no tiene nombre oficial.

Su nombre puede ser el acrónimo de Joint Air Network for Employee Transportation (Red aérea para el transporte de empleados), pero los apasionados por esta compañía fantasma creen que sería más acertada la denominación Just Another Non Existent Terminal (Solo otra terminal que no existe).

Los Beechcraft solo están decorados con dos líneas azules. Foto Wikipedia

La flota de Janet

La aerolínea comenzó a operar en 1972 con un Douglas DC-6 y actualmente cuenta con 11 aeronaves: seis B737-600 (cuatro de ellos de Air China y otros dos de China Southwest Airlines) y cinco pequeños Beechcraft 1900 y 200C.

Si casi nadie escuchó hablar de Janet se debe a que sus pasajeros y tripulantes firman contratos de confidencialidad para mantener en silencio su existencia.

De hecho gran parte de sus vidas profesionales giran en torno al secretismo de lo que se desarrolla y experimenta en bases militares como la famosa Área 51.

Pero algunos secretos salen a la luz, y quien juegue al Microsoft Flight Simulator FSX puede elegir pilotear uno de los aviones de Janet Airlines (y con el guiño de encontrarse con un ovni en el aire).