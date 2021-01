Este es el chef estrella Michelin que diseña comida de avión (en clase económica)

“Puede que sea solo un sándwich, pero es un sándwich muy especial”. Con estas palabras, el cocinero Tom Kerridge, que regenta The Hand and Flowers en Marlow, a unos 50 km de Londres, el único pub inglés galardonado con dos estrellas Michelin, define sus nuevas propuestas gastronómicas diseñadas para la clase económica de British Airways.

Desde que en 2017 la aerolínea británica eliminase los menús gratuitos en el corto radio para la clase turista (denominada Euro Traveller), ofrecía un servicio de bar suministrado por Marks & Spencer que, desde finales de este mismo mes, será sustituido por una nueva carta gourmet firmada por Kerridge.

Tom Kerridge ya se encargó de diseñar los menús de la aerolínea con motivo de su centenario. Foto: British Airways.

Económica sí, de calidad también

La nueva oferta, bautizada como Speedbird Café, busca también ser más sostenible y ecológica, por lo que deberá ser reservada con al menos 12 horas de antelación a través de la web o la app de la compañía para reducir el desperdicio de alimentos. También se podrán solicitar una vez a bordo aunque, eso sí, no se garantiza la disponibilidad de todos los productos. En esta misma línea ecológica -parte de su compromiso con las emisiones cero para 2050- se servirá en envases reciclables.

Un pastel de carne con cerveza y cuatro tipos de sándwiches gourmet son las nuevas propuestas de British Airways para elevar la calidad gastronómica de su oferta en la clase económica

Pero vayamos al menú que, una vez más, trata de acabar con la idea extendida de que es imposible disfrutar de una buena comida a 10.000 metros de altura. En este caso, el chef ha optado por un pastel de carne con cerveza y cuatro tipos diferentes de sándwich, entre los que se cuentan los de jamón con queso cheddar y un brioche de pollo, apio y bacon, además de un wrap de tortilla de coliflor crujiente y especiada, una opción vegana perfecta.

Pastel de carne con cerveza con el sello de Tom Kerridge. Foto: British Airways.

Los precios van de los 4,5 euros que cuestan los sándwiches a los 5 euros del pastel, que se sirve envuelto en una crujiente pasta quebrada.

Además, el Speedbird Café seguirá sirviendo otros refrigerios calientes y fríos y refrescos, así como bebidas alcohólicas.

Experiencia de corto radio

La compañía se encuentra inmersa en una estrategia que busca mejorar la experiencia en los vuelos de corto radio, que incluye también el despliegue completo de wifi en su flota de aviones Airbus y la capacidad de reservar con antelación productos para la compra en su tienda a bordo (libre de impuestos), Highlifeshop.

Además, la aerolínea ofrece una botella de agua y un snack de cortesía en todos sus vuelos en la cabina Euro Traveller.

La firma de un chef célebre

No se trata, sin embargo, de la primera vez que la aerolínea colabora con el célebre chef, autor de libros de recetas y presentador de varios programas culinarios en la BBC como How to Lose Weight For Good y Top of the Shop, además de haber participado en la versión inglesa de MasterChef o Saturday Kitchen, entre otros.

Con motivo del centenario de la aerolínea, Kerridge ya diseñó los menús especiales que se ofrecieron a los clientes, según recordó la directora de marca y experiencia del cliente de la aerolínea, Carolina Martinoli, que se mostró “encantada de trabajar con él nuevamente”. “Eestamos ansiosos por que nuestros clientes experimenten su fantástica comida nueva a 35,000 pies”, añadió.

El chef, por su parte, explicó que “Un sándwich, hecho con mimo y con excelentes sabores, puede ser una comida perfecta y espero que los pasajeros disfruten de mi menú de corto recorrido”.

También se servirá una nueva cerveza IPA creada expresamente para la aerolínea.

Más novedades de altos vuelos

La aerolínea también ofrecerá una nueva cerveza IPA elaborada por la cervecera artesanal escocesa BrewDog y desarrollada en exclusiva para los clientes de British Airways. Con el nombre JetSteam, sigue la estela de la popular Speedbird 100 de edición limitada.

Además, y a partir del 20 de enero, la aerolínea implementará mejoras también en los vuelos de larga distancia, una vez las condiciones de seguridad derivadas de la pandemia y que motivaron la implementación de cajas de catering para reducir el contacto con los clientes puedan dar paso a las mejoras que se han trabajado junto a la compañía Do&Co –que también se encarga del catering de Iberia– y que permitirán ofrecer nuevos menús.