Este es el avión supersónico que enamora a la Casa Blanca

La Casa Blanca quiere un avión que pueda cruzar de costa a costa de EEUU, pongamos desde Nueva York a Los Ángeles, en una hora. Y la compañía Exosonic lo está desarrollando.

Esta empresa de California había firmado en septiembre un contrato con la Fuerza Aérea de EEUU para desarrollar un avión supersónico que sea usado por el Poder Ejecutivo de ese país.

El avión de Exosonic podría volar a 2.200 km/h. Foto Exosonic

Pensado para el vicepresidente

En rigor, la idea no es que sea para el presidente, que se suele desplazar en el B747 convertido en el Air Force One, sino para el vicepresidente, porque el concepto inicial es que este avión tenga las funciones del Air Force Two.

Más que para el presidente, el avión supersónico de Exosonic está concebido para trasladar al vicepresidente

La aeronave será capaz de volar a una velocidad de Mach 1.8, o sea 2.200 km/h. Esto es el doble de la velocidad crucero de los aviones comerciales y un poco más de lo que viajaba el Concorde (a 2.179 km/h), pero el avión de Exosonic tendría ‘algo’ que el famoso avión de Air France y British Airways carecía: será silencioso.

El avión presidencial puede transportar 31 personas. Foto Exosonic

Desde Washington a Moscú

Los planes de Exosonic contemplan desarrollar un avión que evite la explosión sónica al romper la barrera de sonido, problema que restringió al Concorde a realizar vuelos sobre el mar pero sin poder realizar travesías continentales.

Leer más: Así es el nuevo avión supersónico que dobla la velocidad del Concorde

El avión, que se espera que pueda volar para el 2035, podría tener una autonomía de 9.260 kilómetros, con lo que podría volar sin escalas desde Washington a cualquier punto de Europa, incluso Moscú.

Adaptado para trabajar y descansar

Para la Casa Blanca Exosonic está desarrollando una variante adaptada a los vuelos de los gobernantes y altos mandos del gobierno estadounidense.

La propuesta es dotar una cabina con detalles de lujo. Foto Exosonic

En vez del prototipo de 70 pasajeros, la propuesta del Air Force Two supersónico presenta una capacidad de 31 viajeros, pero con una configuración pensada para descansar y trabajar sin escatimar detalles de lujo.

El avión supersónico tendrá dos suites y una cabina principal con 20 asientos de clase ejecutiva

En la recorrida virtual que se ofreció a CNN se ve una cabina con dos suite privadas. Una de ellas tiene una sala contigua para tres personas, desde donde se pueden realizar videoconferencias o recibir a periodistas.

Leer más: El presidente de EEUU podrá tener su propio avión supersónico

La otra sala cuenta con ocho asientos reclinables y mesas que pueden regular su altura, un espacio pensado para trabajar pero también como área de descanso.

El avión podría estar listo para el 2035. Foto Exosonic

La cabina principal tiene 20 asientos de clase ejecutiva, además de dos baños y una gran diversidad de espacios para guardar objetos.

Con tecnologías que (aún) no existen

Varios asientos son giratorios y se presentan tapizados en cuero, con detalles de roble y cuarzo.

Además Exosonic propone incorporar tecnologías que todavía están en desarrollo, como monitores que se puedan enrollar para que haya espacio para colocar platos u ordenadores.

La Casa Blanca también tiene en carpeta contar con un avión hipersónico, capaz de superar los 6.000 km/h

“Ya sea que esté volando el vicepresidente, o la primera dama (o el primer caballero), en este avión tenemos toda la flexibilidad posible”, describió la diseñadora principal de Exosonic, Stephanie Chahan, a CNN.

El proyecto del avión hipersónico

Este no es el único proyecto de avión supersónico que la Casa Blanca tiene en carpeta. A mediados del año pasado la compañía Hermeus ganó el contrato ofrecido por Afwerx, una incubadora de empresas de la Fuerza Aérea, para fabricar un motor que pueda alcanzar velocidades superiores a Mach 5, o sea unos 6.174 kilómetros por hora.

Este sería el primer paso para desarrollar un avión para 20 pasajeros que podría integrar la flota de los Air Force. Pero a esas velocidades, ya estaríamos hablando de un avión hipersónico.