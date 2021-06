¿Dormir en el maletero? La insólita idea para volar más cómodos

Pasan los años, pero la cabina de pasajeros de los aviones es más o menos la misma que décadas atrás. Sí ha tenido más suerte la primera clase y la business, con la incorporación de lujosos caprichos como las suites de Emirates o los mini-apartamentos The Residence que ofrecía Etihad en sus A380.

Pero volar en clase económica es prácticamente igual que hace 50 años. O más. Es cierto que los asientos son un poco más cómodos, que las pantallas de entretenimiento a bordo han tenido una bienvenida revolución, pero las medidas siguen iguales, o en el caso de las aerolíneas de bajo coste, incluso más reducidas.

Leer más: El diseño que convierte la clase económica en un hostel

Diseños al rescate de la clase económica

Por ello cada tanto los diseñadores de interiores de cabinas lanzan proyectos para dotar un poco más de comodidad a los abnegados pasajeros de esta clase, que es la gran mayoría de los viajeros en avión.

La idea de pasar horas en un espacio reducido, como una cápsula, es popular en Japón; pero no tanto en Occidente

Muchos de estos diseños son recogidos en el premio Crystal Cabin Awards, que distingue las mejores creatividades de los servicios y comodidades de los aviones.

Volar en una cápsula

Entre ellos rescatamos el concepto Cloud Capsule, desarrollado por Toyota Boshoku, filial del gigante japonés de los automóviles.

La idea es que los pasajeros puedan viajar y dormir en los maleteros. No es la primera vez que surge un diseño de estas características, pero este es uno de los más logrados.

Los accesos serán al final de cada cápsula. Foto Toyota Boshoku

Los ingenieros de Toyota dicen que el espacio destinado a los maleteros se pueden reconvertir en ‘habitaciones multipropósitos’, eufemismo para denominar a un espacio más cercano a una cápsula, donde además de dormir también se puede trabajar (quizás colocando las piernas en posición de loto) o matar el tiempo de vuelo viendo películas o leyendo.

El acceso a cada habitáculo será con escaleras colocadas al final de cada una.

Cómo son las Capsule Cloud por dentro

Por motivos de seguridad estos espacios no se podrán usar durante el despegue ni el aterrizaje, sino cuando el avión ya se encuentre a la altitud de crucero.

Y en caso de que haya turbulencias o cualquier otro motivo que requiera el regresar a su asiento y ajustarse el cinturón, el pasajero debe volver a su lugar.

La idea es que el pasajero de clase económica pague un extra por usar estas cápsulas, y pueda viajar cómodamente sin el alto coste de un billete en business

Cada cápsula tendrá una pantalla de entretenimiento, una pequeña mesa rebatible y un par de almohadones.

No se precisaron sus medidas, pero los diseños dejan adivinar que no superarán los 1,80 metros; unas dimensiones quizás acordes para los viajeros de Japón, pero no tanto para los occidentales, donde una gran franja de la población las supera.

Cada cápsula tendrá una pantalla, una mesa rebatible y luces. Foto Toyota Boshoku

¿Y las maletas?

Para poder acceder a las Cloud Capsule los pasajeros tendrán que pagar un extra a su billete de clase económica, seguramente una opción más económica que pagar por volar en business.

Pero con este diseño surge la pregunta del millón: ¿dónde van las maletas?

Una opción es desterrarlas de la cabina, como están haciendo muchas aerolíneas pero para buscar una forma alternativa de obtener ingresos.

En el caso de las Cloud Capsule, Toyota sugiere que los asientos se presenten en una formación escalonada, para poder guardar las maletas debajo de ellos; aunque no hay pista de ello en los renders que han presentado al concurso Crystal Cabin Awards.