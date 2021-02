En esta aerolínea puedes viajar sin mascarilla (si tienes dinero)

El dinero puede comprar muchas cosas. Una de ellas es la excepción de usar mascarillas durante el vuelo.

Este es el caso de la aerolínea de Hong Kong Cathay Pacific, que permitirá a sus pasajeros de primera clase y business quitarse la protección sanitaria cuando tenga su asiento totalmente reclinado, como en el momento en que van a dormir.

Durante el despegue y aterrizaje, así como en los momentos en que el pasajero quiera ir al lavabo o si tiene su asiento en posición vertical, sí tiene que llevar la mascarilla.

Esta medida solo alcanza a los vuelos internacionales, no así a las conexiones de corto y medio radio de la aerolínea.

Los asientos en las categorías premium tienen estructuras divisorias

Confianza en los filtros

La compañía hongkonesa no hizo un anuncio oficial, sino que lo comunicó a su personal por un correo interno, que fue filtrado al medio Executive Traveler.

La aerolínea aseguró a su personal que los filtros HEPA eliminan todas las partículas en suspensión, incluidos virus y bacterias, con una eficacia “del 99,9999”

En el comunicado se precisa que los filtros HEPA eliminan todas las partículas en suspensión, incluidos virus y bacterias, con una eficacia “del 99,9999”.

Además se recuerda que la primera clase y la business tienen mamparas divisorias entre plazas, lo que brinda una cuota de seguridad adicional si el pasajero se encuentra con su asiento totalmente reclinado.

Los asientos en las categorías premium tienen estructuras divisorias. Foto Cathay Pacific

La distancia de seguridad en las categorías premium

Cabe recordar que en esas categorías premium en aviones como el Boeing 777 de Cathay Pacific, la distancia entre filas de asientos es de 205 centímetros, mientras que el ancho es de 91 centímetros en el caso de la primera y 53 en la business.

A estas últimas medidas hay que sumar entre 20 y 40 centímetros adicionales por las mamparas divisorias y otros elementos de la estructura del asiento.

Malestar de los empleados

Esta excepción no fue bien recibida por los empleados de la aerolínea. Según el periódico de Hong Kong The Standard los tripulantes de cabina están preocupados porque esta medida puede incrementar los riesgos de contagio, no tanto entre pasajeros, sino con el personal cuando realizan su trabajo.

Leer más: Qué tendrán que hacer los aviones para evitar los contagios a bordo

También temen que la medida genere malestar en las categorías de económica premium y económica, indicó Cheung Shu-wang, presidente de la unión de trabajadores aéreos de las aerolíneas de Hong Kong.

La exención a usar mascarillas generó malestar en el personal de Cathay Pacific

En el resto del mundo la mascarilla es obligatoria

A pesar de la eficacia de los filtros HEPA, todas las aerolíneas del mundo decretaron que el uso de mascarillas es obligatorio, y solo se permiten quitarlas al momento de comer y beber.

Los tripulantes temen que la medida genere malestar en las categorías de económica premium y económica

Pero para evitar las pequeñas trampas, muchas compañías eliminaron el servicio de a bordo en vuelos domésticos o que duran menos de dos horas, para reducir al máximo el contacto entre pasajeros y tripulantes de cabina; y evitar que haya pasajeros sin mascarillas durante gran parte del viaje.