Aviones con sala lounge: así es el nuevo lujo de los A350 de Virgin Atlantic

Virgin Atlantic presentó una nueva opción exclusiva para algunos de los A350 de su flota. Se trata del espacio The Booth, reservado para los pasajeros de su clase business.

Teniendo en cuenta que la pandemia ha reducido la demanda de billetes de esta clase, la compañía decidió reducir las plazas en los aviones que se dirigen a destinos de ocio y, en el espacio vacante, instalar una elegante zona lounge donde dos personas pueden tomar una copa como si fuera un bar.

El salón lounge The Booth es más pequeño, pero no menos elegante, que el espacio The Loft que se encuentra en otros A350 de Virgin Atlantic