Diez accesorios para que el frío no estropee tu próximo viaje

Filomena ya es historia y la ola de frío polar pasará, como también desaparecerá la nieve que estos días decora nuestras ciudades, incluso las menos habituadas a verla. Mientras recuperamos la normalidad, si es que tal cosa existe a estas alturas, el invierno sigue su curso y tenemos por delante muchas semanas de frío para planificar una escapada, siempre que las restricciones de movilidad por la covid-19 lo permitan.

Por eso, y como vale más ser previsor, seleccionamos los mejores accesorios, desde cadenas a una manta bien abrigada y desde un arrancador a una cafetera portátil pasando por una pala plegable y un rascador de hielo, que harán del próximo viaje en coche una experiencia segura y, sobre todo, mucho más placentera.

Cadenas que sí son fáciles de poner

Son las más vendidas en Amazon y por algo será. Las de Goodyear no son las típicas cadenas de nieve que guardas en la bolsa y nunca jamás puedes volver a desenredar. Son silenciosas, no vibran y, sobre todo, fáciles y rápidas de montar. Se venden en juegos de dos y existen en diferentes tallas (de S a XXL) según la medida de los neumáticos. Precio: 50,97 euros.

Cadenas textiles Goodyear. Foto: Amazon.

Vaso térmico

Para disfrutar del camino, nada como llevar la bebida preferida siempre a punto, ya sea fría o caliente. Para ello es perfecto el termo Slosh, realizado en acero inoxidable que mantiene las bebidas perfectas durante seis horas. Totalmente hermético y con cierre de seguridad para no derramar ni una gota, cuenta con un diseño elegante y fondo de silicona antideslizante. Además, no contiene bpa ni altera el sabor de los líquidos, es fácil de limpiar y tiene una capacidad de 380 ml. ¿Su precio? 12,59 euros en Amazon.

Vaso térmico Slosh. Foto: Amazon.

Arrancar sí o sí

Llegas corriendo al coche y te lo encuentras helado. Mientras tratas de entrar tú mismo en calor giras la llave y ¡horror! No arranca. ¿Y ahora qué? Tener a mano un arrancador es la única salvación, si no queremos depender de un alma caritativa que quién sabe si pasará. El de BuTure tiene una corriente máxima para arrancar en pocos segundos coches, motos, todoterrenos y hasta camiones y tractores si hace falta. Además, pesa como una botella de agua y es fácil de transportar así como totalmente seguro, gracias a su sistema de protección inteligente que lo protege frente a cortocircuitos, sobrecalentamiento o sobrecargas apagándolo automáticamente.

Cuenta con 4 modos de luz que permiten usarlo también como linterna, SOS y advertencia y conexiones USB para cargar cualquier dispositivo móvil. Lo encuentras en Amazon por 65,99 euros.

Para arrancar siempre. Foto: Amazon.

Kit básico de invierno

Seguro que ahora mismo piensas que llevar una pala en el maletero es una buena idea, sobre todo para viajes a la montaña. Mejor aún, sin embargo, es un kit completo que incluya además de la pala plegable un chaleco de alta visibilidad, un pequeño soplete y una manta de aluminio, todo ello en una bolsita de tela práctica y compacta.

Kit básico para el invierno. Foto: Amazon.

El mejor café, también en el coche

Si eres adicto a la Nespresso te encantará saber que también existen la versión portátil ideal para el coche. Estilosa y muy compacta (no más grande que un termo de 750 ml) esta cafetera de cápsulas prepara un auténtico expreso estés donde estés. ¿Un consejo? si colocas el agua ya caliente reduces considerablemente el tiempo de espera. Tiene un precio de 99,99 euros con envío gratis si eres de Amazon Prime.

Un expreso en el coche, ¿por qué no?

Protector de parabrisas

Seguro que llevas un protector de sol para evitar agarrar el volante ardiendo en verano pero, ¿tienes también uno para evitar el hielo? Si no quieres rascar el parabrisas lo mejor es optar por una funda resistente a temperaturas extra bajas (esta alcanza -50º), resistente y duradera.

Cuenta con un diseño antirrobo con cuerdas y 3 imanes que evitan que se descoloque incluso si hace mucho viento o lluvia. Los usuarios destacan, además, la facilidad de instalación sin ningún tipo de herramientas. Y además es vale para cualquier tipo de vehículo. Precio: 15,99 euros.

Un protector de parabrisas puede hacer mucho por ti. Foto: Amazon.

Raspador de hielo

Si has llegado demasiado tarde a nuestro consejo anterior te tocará este otro: eliminar la capa de hielo que se ha formado en el parabrisas. Para no dañar la luna, jamás hay que echar agua, mucho menos caliente, sino raspar las placas. Y no, un cd tampoco es la mejor opción (¿alguien sigue llevando cds en el coche?). Por 6,67 euros tenemos esta rasqueta de Michelin que es además uno de los productos más vendidos de Amazon en la categoría de coches. De poliestireno, que lo hace prácticamente irrompible, y con un práctico diseño, no encontrarás una opción mejor.

Si no has puesto protector, te tocará raspar el hielo.

Guantes

Sí, es una obviedad, pero si está nevando y tienes que salir del coche a colocar las cadenas hará frío. Mucho frío. ¿Dónde están los guantes cuando uno los necesita? Para no tener que revolver la maleta buscando tus guantes de esquí mejor llevar en el coche unos reservados para estos momentos, por ejemplo, estos que cuentan con pantalla táctil que, además de adaptarse totalmente a la mano, permiten seguir manipulando el teléfono o cualquier otro dispositivo. Con motivos en gel de silicona, facilitan un agarre perfecto y una experiencia de uso agradable, cómoda y cálida. Precio: 9,59 euros.

Los guantes que salvarán tus manos.

Luz de emergencia

En caso de accidente, avería… o de nevada que obligue a parar en un arcén, cuanta más visibilidad mejor. Por ejemplo, la luz de emergencia Help Flash, homologada dentro de la normativa de seguridad vial vigente, que se enciende automáticamente al adherirla a cualquier superficie metálica (como el techo del coche).

Tiene la funcionalidad de luz de emergencia (5 horas de autonomía con luz blanca), baliza destelleante (2 horas de autonomía) y linterna con luz visible hasta a 1 km de distancia. Como decíamos, se conecta sin ningún tipo de interruptor o cable, simplemente a través del contacto con el metal. Su precio es de 24,95 euros.

Luz de emergencia Help Flash.

Manta calentita (y supersuave)

Hecha de microfibra de alta densidad, esta manta suave y lisa no se deforma ni se decolora. Con doble cara, es calentita, esponjosa y se puede enrollar para que ocupe poco espacio, por lo que es la aliada perfecta para un viaje de invierno en coche. ¿Su precio? 32,49 euros en Amazon.