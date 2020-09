El AVE francés llega a España. Y así piensa conquistar el mercado

El gigante francés SNCF empezará a operar sus trenes en España el próximo 15 de marzo, lo que supone que por primera vez en la historia Renfe tendrá competencia: comienza así la liberalización del transporte ferroviario de viajeros en el país.

Estaba previsto que el monopolio se rompiera en diciembre, tras acordarse así en noviembre de 2019, pero la crisis del coronavirus ha retrasado la llegada de la francesa SNCF y del consorcio integrado formado por Ilsa-Trenitalia (la aerolínea española Air Nostrum y su socio italiano Trenitalia), las dos empresas que ganaron el concurso de Adif.

Ofertas agresivas del AVE francés para España

Sin embargo, tras los últimos contratiempos, este jueves SNCF ha puesto en marcha una campaña nunca vista en el país, lanzando a la venta 10.000 billetes a un euro de su AVE, llamado Ouigo —marca que usa en Francia desde 2013— para el trayecto Madrid-Barcelona con paradas en Zaragoza y Tarragona —y bajando así el precio de los 10.000 billetes a cinco euros, que puso a la venta Renfe con su AVE low cost AVLO—.

Con esta oferta, la compañía pretende posicionarse como un referente de los viajes baratos en tren en España, como remarcó en su presentación, en la que insistió en que en su web la compra de billetes será fácil y rápida, en una clara alusión a la ampliamente criticada web de Renfe.

SNCF llega a España para competir abiertamente contra Renfe

Quién está detrás de SCNF

Pero, ¿qué es exactamente SNCF? ¿Quién está detrás? ¿Qué hacía anteriormente en España?

SNCF es la Renfe francesa: una compañía nacional ferroviaria cuya nacionalización se produjo en 1937. Es, así, una empresa participada con capital público y también uno de los mayores operadores de trenes de alta velocidad del mundo.

SNCF lanzó 10.000 billetes a un euro de su AVE, llamado Ouigo, para el trayecto Madrid-Barcelona

En Francia cuenta con el monopolio estatal pero por poco tiempo: en 2018 se aprobó una reforma ferroviaria que preveía incluir competencia en las líneas de alta velocidad en 2020.

Eso también cambiaba la estructura corporativa por una sociedad por acciones, aunque el Gobierno insistió en que seguirá siendo plenamente estatal, aunque los sindicatos temen su privatización, como ocurrió con France Telecom, hoy Orange.

SNCF se queda con una porción pequeña del pastel ferroviario

Precisamente, en España es SNCF quien primero romperá el monopolio de Renfe, pero no del todo: según el concurso que Adif ha sacado a concurso, la francesa se ha quedado con un trozo pequeño del pastel, con el que solo puede operar cinco trenes al día por el conjunto de las tres líneas que se abren a la competencia, el AVE a Barcelona, el AVE a Levante y el que une Madrid con Sevilla y Málaga.

Se trata de una apertura de un mercado interesante para muchos. «La entrada de SNCF en España es buena para el sistema ferroviario español, deficitario en muchas líneas, y para Renfe», explica el profesor de EAE Business School y experto en el mercado ferroviario Víctor Ruiz Ezpeleta.

Un beneficio para el mercado

«Excepto la línea Barcelona-Madrid, el resto de líneas de alta velocidad está siendo deficitaria por el momento. Al entrar otros operadores, deberán pagar a Renfe por usar el servicio y ayudará a mantener los gastos de las líneas», ha remarcado.

«La entrada de SNCF en España es buena para el sistema ferroviario» Víctor Ruiz Ezpeleta, experto en el mercado ferroviario

Ruiz añadió que la llegada «mejorará el sistema», así como que «habrá más ofertas y horarios para escoger, se abaratarán los precios y las compañías deberán ofrecer mejor servicio para captar más clientes» lo que «beneficiará a los usuarios, sin duda».

La llegada de nuevos operadores rompe el monopolio de Renfe

En España SNCF es desconocida, pero ya operaba aquí

Aunque en España es desconocida para el gran público, pronto dejará de serlo, y no solo por sus billetes baratos —prevé estar un 50% por debajo del precio medio del AVE, es decir, unos 25 euros por billete—: pretende dar empleo a unas 1.300 personas entre puestos de trabajo directos e indirectos. En Francia emplea a unas 150.000.

Sin embargo, que no sea un nombre muy reconocible no quiere decir que no estuviese aquí: como explica Cristian Reche en Economía Digital, el brazo logístico de SNCF, Geodis, ya opera en España, donde factura cerca de 60 millones al año —los beneficios rozan el millón—, mientras que a nivel mundial tiene un negocio de unos 8.100 millones de euros.

Es la cuarta compañía en Europa del sector y se dedica al transporte de carga, optimización de la cadena de suministro, distribución y entrega urgente, logística por contrato y transporte por carretera.

El negocio de SNCF

A nivel mundial, la matriz SNCF tiene un negocio de 35.000 millones de euros, creciendo un 5% en 2019 frente al año anterior.

Sin embargo, registró pérdidas netas de 300 millones de euros a causa de las huelgas. Sin ellas, el grupo estima que habría conseguido un beneficio de 313 millones de euros.

Ahora, el Gobierno francés ha anunciado que va a ayudarla con miles de millones de euros por la crisis del coronavirus, aunque no ha concretado una cifra exacta.

Noticia original de Business Insider. Autora: Alba Asenjo