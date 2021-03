El hashstag: así nació el símbolo más famoso de las últimas décadas

Hasta hace relativamente poco, el símbolo # era conocido como almohadilla y su uso se limitaba a las llamadas telefónicas, como para llamar en oculto por ejemplo.

Sin embargo, con el paso de los años la tecnología fue apropiándose de él hasta convertirlo en el símbolo más famoso de Twitter: el hashtag.

Un símbolo que (casi) nadie entendía

En sus inicios el hashtag no tuvo mucho éxito entre una gran parte de la población, ya que muchos no entendían su utilidad y otros directamente consideraban que no servía para nada.

El hashtag comenzó a usarse en Twitter en 2007

Sin embargo, el origen del símbolo # se remonta, como muchos otros símbolos y tradiciones, a la antigua Roma, según publica la BBC.

El origen del símbolo que conocemos como hashtag se remonta a la Antigua Roma

Los romanos tenían una medida denominada «libra pondo», que se abreviaba como lb. Sin embargo, esto generaba confusión, ya que mucha gente confundía la «l» de lb con el número 1.

Para solucionar el problema, decidieron representarla añadiendo una línea horizontal en la parte de arriba que atravesada las dos letras.

El hashtag se incorporó al lenguaje publicitario. Foto Gary Butterfield-Unsplash

El leve cambio en los siglos

Con el paso de los años y la falta de mecanización a la hora de escribir, las diferentes caligrafías terminaron por moldear esa abreviatura hasta adoptar la forma de la almohadilla que se conoce hoy en día.

La llegada moderna del ‘#’ fue en 1968 en los teléfonos de tono

En las últimas décadas, la tecnología empezó a adueñarse del mundo entero y los teléfonos ganaron mucho protagonismo.

En el año 1968, los Laboratorios Bell decidieron añadir a estos dispositivos una tecla que permitiese utilizar otras funciones: el #.

La razón de la elección

¿Por qué este símbolo en concreto y no otro? Pues por una cuestión de popularidad tras un extenso estudio de mercado.

Al principio se le acuñó como «octothorpe», octo porque era una estructura de ocho puntas y thorpe en honor del primer atleta estadounidense en ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos, Jim Thorpe.

El hashtag llega al arte. Foto Alan Levine-Flickr

El nombre hashthag

Sin embargo, el término hashtag no entró en juego hasta el 23 de agosto de 2007, cuando Chris Messina, exdirectivo de Google y Uber propuso utilizar la almohadilla en Twitter para englobar conversaciones sobre un mismo tema en la plataforma.

El ejecutivo Chris Messina se considera la primera persona en usar el símbolo de hashtag en un tweet

Los creadores de Twitter se hicieron eco de la propuesta, pero no la recibieron del todo bien al principio.

Sin embargo, en octubre de ese mismo año, fueron los propios usuarios quienes extendieron esta práctica bajo la etiqueta #sandiegofires para dar a conocer la información sobre los incendios por los que estaba pasando California.

Desde entonces, el hashtag se ha consolidad como una herramienta importante dentro de la plataforma, pero también de otras como Instagram, Google o Facebook, donde se impulsan campañas y se agrupa información sobre temas sociales tan importantes como el movimiento #MeToo o #BlackLives Matter.

Noticia original de Business Insider. Autora: Yaiza García García