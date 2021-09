Muere el actor Jean-Paul Belmondo, el más feo de todos los guapos

Su participación en película Al final de la escapada (À bout de souffle, 1960) de Jean-Luc Godard lo convirtió en una de las principales figuras del movimiento cultural francés conocido como la Nouvelle Vague. Después vendrían otras 80 películas de la mano de los grandes directores franceses, desde François Truffaut a Claude Lelouch. Coétaneo de Alain Delon o Jean-Louis Trintignant, hoy ha muerto, a los 88 años, Jean-Paul Belmondo, un galán con nariz de boxeador y, posiblemente, el más feo de todos los guapos.

«Estaba muy cansado desde hacía tiempo», explicó su abogado, Michel Godest, en una entrevista con la cadena televisiva BFM-TV tras confirmar el fallecimiento del actor

Belmondo, que había sufrido un accidente cerebrovascular en 2001, se apagó «tranquilamente», según Godest, quien con voz emocionada señaló que su muerte era «una pérdida para toda Francia».

Il restera à jamais Le Magnifique. Jean-Paul Belmondo était un trésor national, tout en panache et en éclats de rire, le verbe haut et le corps leste, héros sublime et figure familière, infatigable casse-cou et magicien des mots. En lui, nous nous retrouvions tous. pic.twitter.com/4CVI9uwKLA