Un viaje a la génesis de la movida de Mánchester

Oasis, The Smiths, Joy Division-New Order, Happy Mondays, James, The Charlatans, Buzzcocks, The Stone Roses e Inspiral Carpets son algunas de las bandas que consolidaron a Mánchester como una de las mecas más creativas del rock y del pop entre los ’80 y el 2000.

Pero la transformación de esta ciudad industrial de Inglaterra en una referencia artística no hubiera sido posible sin el aporte fundamental del sello Factory Records, que como señalan expertos como Gavin McOwan, era un centro generador de arte más que un lugar donde grabar y distribuir discos.

La génesis de este sello discográfico se puede descubrir en la interesante exposición Use Hearing Protection: the Early Years of Factory Records (‘Use protección auditiva: los primeros años de Factory Records’), que hasta el 3 de enero se puede ver en el Museo de la Industria y la Ciencia de Mánchester.

Exposición de objetos de Factory Records. Foto Science and Industry Museum Manchester

Los años del post-punk en Mánchester

La muestra despliega toda clase de artículos relacionados con los artistas que entre 1978 y 1982 lideraron las nuevas tendencias musicales en la ola del post-punk, con Joy Division a la cabeza, con la reconversión en New Order tras la muerte de su vocalista Ian Curtis, y con grupos que acompañaron este cambio como The Durruti Column.

La muestra recorre los años en que Factory Records encabezó el cambio musical británico encumbrando a grupos como Joy Division y New Order

Cada uno de los objetos en exhibición forman parte del catálogo del sello, que a cada disco, póster, película y hasta a su mascota -el gato Feline Groovy– tenían un registro que lo identificaba.

Póster de un espectáculo de Durruti Column y A Certain Ratio. Science and Industry Museum Manchester

Qué ver en la exposición

Por ejemplo, el álbum Blue Monday de New Order es el FAC 73, la discoteca Haçienda que este grupo patrocinaba con Factory Records para promover a grupos emergentes es el FAC 51, y el citado gato tenía el FAC 191.

Pero en la exposición se despliegan los artículos que van desde el 1 al 50. Entre ellos, se encuentran el primer objeto surgido de esta compañía, que no fue un disco sino un póster del diseñador Peter Saville.

También se puede ver la guitarra Vox Phantom VI que Ian Curtis toca en el video promocional de Love Will Tear us Apart, que hace poco se vendió en una subasta por 190.000 euros.

Otra curiosidad es el sintetizador que construyó Bernard Sumner de manera autodidacta, antes de pasar a ser el cantante de New Order tras el fallecimiento de Curtis.

Crea tus propias melodías

La muestra se tuvo que postergar un año por la expansión del coronavirus, pero actualmente se puede visitar y descubrir dos apartados interesantes: uno es The Gig Room, donde en pantallas gigantes se pueden ver las presentaciones de los grupos del Mánchester de los ’80 en programas de la TV británica.

El otro es un espacio que recrea el club The Haçienda, donde se puede bailar en un viaje a aquellos años de efervescencia musical.

Imágenes que recuerdan como era la vida en el Mánchester de los ’80. Foto Science and Industry Museum Manchester

En la exposición es posible crear melodías con el estilo de los ’80 con sintetizadores y mezcladores

En la muestra es posible ponerse frente a sintetizadores y mezcladores para revivir los estilos que imperaban en los clubes de Mánchester, mientras se ven fotografías que recuerdan la moda y la forma de vida en esta ciudad industrial del noroeste del país.