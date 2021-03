Un ‘disco-venganza’: así será el próximo trabajo de Lana del Rey

El 30 de agosto de 2019 Lana del Rey lanzó su sexto álbum de estudio, Norman Fucking Rockwell!. Solo unos días después sorprendía a todos al anticipar el lanzamiento inminente del siguiente, Chemtrails Over the Country Club. Aunque el disco tardó finalmente dos años en llegar, la artista repite fórmula al anunciar, poco después de su estreno, el nombre de su siguiente proyecto que, si todo va bien, verá la luz en solo tres meses.

A través de Instagram, la compositora y cantante nacida en Nueva York ha anunciado el lanzamiento de un ‘álbum-venganza’, que llevará por nombre Rock Candy Sweet y con el que, según ella, se resarcirá de las críticas recibidas los últimos meses.

Disco-venganza

“Solo puedo agradecer de nuevo artículos amables como este por recordarme que mi carrera se ha construido sobre la apropiación cultural y por hacer glamurosa la violencia de género”, señala en esa misma entrada en su perfil de esta red social.

Se refiere, siempre de manera irónica, a un reportaje en la revista Harper’s Bazaar, donde se cuestionaban, entre otros, algunos detalles de la portada de su nuevo disco.

En su nuevo disco, que llegará el próximo 1 de junio, Lana del Rey promete que seguirá “haciendo frente a ese tipo de ideas”, antes de desvelar más detalles del futuro Rock Candy Sweet que, según sus propias palabras, será algo parecido a una “venganza” a las polémicas a las que tiende a verse envuelta por sus declaraciones.

Críticas a su trabajo

La artista se refiere, por ejemplo, a críticas sobre la inclusión de personas negras en la portada de su último disco en el mercado, algo que el artículo de Harper’s Bazaar consideró un intento de “anticiparse” a posibles críticas sobre inclusividad y que el medio tachó de “innecesario”.

“Tienen razón, habría sido innecesario si nadie hubiera criticado significativamente todo sobre ese álbum para empezar. Pero lo hicisteis. Y quiero venganza” sentencia en Instagram.

De cumplirse los plazos que ella misma avanza, Rock Candy Sweet se publicará apenas dos meses después del que supone su séptimo álbum de estudio, Chemtrails Over the Country Club, en el que propone un viaje desde California al interior de los EE UU con toques folk.

Sus primeros temas, White dress y Let me love you like a woman, este último lanzado antes de la llegada del disco, han recibido buenas críticas, con calificaciones que sitúan el álbum a la altura de su anterior trabajo, Norman Fucking Rockwell (2019), considerado uno de los mejores discos de 2019 a nivel internacional.

En medio, la artista ha publicado también Violet bent backwards over the grass, un audiolibro de poemas escritos por ella, y un sencillo, Looking for America.

Antes de eso y desde que iniciase su carrera en 2012 como Lana del Rey con su exitoso Born to die (antes había publicado otro trabajo bajo su verdadero nombre, Lizzy Grant), la compositora e intérprete ha publicado prácticamente un disco cada uno o dos años.