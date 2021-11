U2 y Thierry Noir: vuelve de la alianza entre rock y arte urbano

Todos los grupos de rock y pop han tenido un ‘Sargento Pepper’. La referencia al mejor disco de The Beatles tiene su paralelismo con el ‘Back in Black’ de AC/DC, ‘Exile on Main St.’ de The Rolling Stones o ‘Led Zeppelin IV’ de la banda de Page y Plant.

Pues en el caso de U2, no hay dudas, es ‘Atchung Baby’.

El disco que reformuló el sonido de U2

Ese disco se grabó en Berlín entre octubre de 1990 y septiembre de 1991 mientras la ciudad era el epicentro de una vorágine política con el muro derribado y un proceso de unificación que daba sus primeros pasos.

En la gira de Atchung Baby varios Trabant pintado por Thierry Noir iluminaban el escenario. Un nuevo coche volvió a ser decorado por este artista francés radicado en Berlín

Los cuatro irlandeses habían trepado a la cumbre del éxito con ‘The Joshua Tree’ y casi se caen de la cima por la larga gira que quedó registrada en el disco doble ‘Rattle & Hum’.

Los Trabant se usaban como luces de la gira Zoo TV

Producido por Daniel Lanois, Steve Lillywhite y Brian Eno, el disco permitió a la banda reformularse sin perder su identidad, experimentar con nuevos sonidos sin abandonar sus raíces post-punk, y sentar las bases para la música de los años ’90.

Aquellos Trabant de la gira de Zoo TV

Entusiasmados por las ventas y las críticas positivas Bono, The Edge, Larry Mullen Jr y Adam Clayton -con su manager Paul McGuinness– lanzaron una gira más ambiciosa todavía, en donde montaron una especie de estudio de televisión (llamado Zoo TV) que transmitía en directo con una parafernalia de cámaras, pantallas gigantes y, lo más llamativo, varios automóviles Trabant como focos de luces.

La simbología de los Trabant

Estos 11 coches, símbolos de la austera industria de automóviles de la República Democrática Alemana, habían sido decorados por Thierry Noir, uno de los artistas urbanos y de vanguardia más interesantes desde hace décadas.

La edición homenaje de Atchung Baby contiene 50 temas, entre canciones inéditas, remezclas y nuevas vesiones

Instalación artística en Berlín

En celebración del 30 aniversario del lanzamiento de ‘Atchung Baby’ los U2 volvieron a pedir a Noir que participe de una instalación artística que se montará en los estudios Hansa de Berlín, donde grabaron ese disco.

Noir colaboró con los U2 para la gira de Zoo TV. Foto Thierrynoir.com

En este lugar, entre el 19 y el 26 de noviembre, se podrá ver un cuarto coche decorado por Noir. Se trata de un Trabant con fondo de pintura rosa, en donde dibujó sus famosas caras de perfil y detalles como notas musicales, corazones y soles.

En el estudio también se podrá ver un fragmento del Muro de Berlín y los trabajos de impresión originales de este disco de U2.

Relanzamiento de ‘Atchung Baby’

Los irlandeses tampoco se iban a quedar de brazos cruzados, y aprovechan el aniversario para lanzar una reedición especial de ‘Atchung Baby’ en formato de vinilo y digital.

La edición especial del 30 aniversario. Foto U2.com

Además de los detalles para coleccionistas de los discos impresos en vinilo azul y rojo, el set contendrá rarezas, nuevas mezclas y lados B de las canciones de aquel disco; un total de 50 temas de las que 22 será material inédito.

Hace pocos días la banda lanzó el sencillo ‘Your Song Saved My Life’, compuesta para la película de animación Sing 2

¿Qué animal será el que cantará esta balada? Ya lo veremos