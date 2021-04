The Rolling Stones: la lengua más famosa de la historia cumple 50 años

El rock está plagado de símbolos. Están las tipografías que hicieron famosas Kiss y Metallica, los dibujos esotéricos de Led Zeppelin; Eddie, la mascota de Iron Maiden; la diana de The Who y la conjunción de lo femenino y masculino de Prince. Pero quizás ninguno haya tenido la fama de la lengua de los Rolling Stones.

Muchos mitos han rodeado a este dibujo, una lengua roja gigantesca que emerge de unos labios sin ojos ni nariz.

Se dijo que había sido creada por Andy Warhol, y que la boca representaba a Mick Jagger.

La imagen se multiplica en toda clase de objetos

La creación de un estudiante

Pues no, fue obra de un estudiante de diseño al que le pagaron unos 58 euros al cambio actual, y fue incluido en la contraportada de disco Sticky Fingers, lanzado hace exactamente 50 años.

Su creador fue John Pasche, quien describió a EFE que los Rolling Stones le contactaron mientras estudiaba en el Royal College of Art de Londres porque buscaban un poster para la gira Let It Bleed, de 1970.

A John Pasche le pagaron 50 libras, unos 58 euros actuales, porque ni él ni los Stones pensaron que la lengua tendría demasiado éxito

El famoso icono en un B767. Foto Wikipedia

Se reunió con Mick Jagger, y el cantante miró con desdén sus ideas. “Puedes hacerlo mejor”, le sugirió (o más bien, ordenó) al joven Pasche.

La inspiración viene desde la India

A pesar de la desilusión y el sentimiento de una oportunidad perdida, Jagger le volvió a contactar y le propusieron otra tarea: crear un diseño que simbolice a la banda, que no tenga el nombre, sino “Que se viera y se dijera: “Eso es de los Rolling Stones’”, dijo en una entrevista telefónica el diseñador.

Imagen de la diosa Kali

En la entrevista en casa de Jagger le llamó la atención un cuadro de la diosa hindú Kali, que se mostraba con toda su ferocidad con una lengua gigantesca.

Pasche pensó que era una buena idea centrar la imagen del grupo en torno a una boca. No solo por los famosos labios XL de Jagger, sino por dar una imagen de rebeldía, de protesta y de burla (sino, recordemos la icónica imagen de Einstein sacando la lengua ante la cámara).

Solo 50 libras

Los Stones aceptaron la idea, pero no le vieron mucho futuro. Pensaban que iba a usarse para encabezar notas de prensa y poco más. “Por eso solo me pagaron 50 libras”, dijo Pasche.

La imagen de la lengua fue inspirada por un cuadro de la diosa hindú Kali que Mick Jagger tenía en el salón de su casa

Sin embargo, la imagen dio el gran salto adelante cuando se incluyó en la contraportada de Sticky Fingers.

En una muestra de arte urbano

Icono mundial

La gran popularidad del símbolo y su multiplicación en camisetas, pins, chaquetas, cuadros, fotos y toda clase de objetos de merchandising obligó a los Stones a firmar un nuevo contrato de derechos de autor.

A pesar que podría haber sido millonario, el abogado de Pasche le sugirió que vendiera su gestión de royalties debido a una laguna en las leyes británicas que podrían beneficiar a los Stones por usar una marca durante un largo tiempo y con una relación directa con ellos.

Y sabía que los abogados de los Rolling iban a hacer todo lo posible por quedarse con los derechos de la imagen pagando lo menos posible en caso de ir a juicio.

La lengua usada en la gira A Bigger Bang. Foto Wikipedia

Una lengua, muchas lenguas

Más que los millones perdidos, le incomoda que la creencia popular crea que la lengua fue creada por Andy Warhol, quien sí tuvo la responsabilidad creativa en la cremallera de ese disco, que en las ediciones especiales era real y se podía abrir.

Las cartas de los músicos que confirman la autoría de Pasche y el primer boceto de la lengua se encuentra en el Victoria & Albert Museum, uno de los centros de arte y diseño más importantes del mundo.

Sin embargo esta no es la única lengua usada por los Stones. El diseño de Pasche se ha modificado en varias ocasiones, como la de pinchos usada para la gira de Voodoo Lounge o la del color azul para el disco Blue and Lonesome. Y sin olvidar la legión de fans de diferentes partes del mundo que la adaptaron con los colores de sus países.