The Beatles vuelven a brillar con Let it Be…50 años después

Los próximos meses los fanáticos de The Beatles tendrán un triple motivo para festejar: a la presentación del documental The Beatles: Get Back y del libro de 240 páginas sobre las sesiones de grabación en el crepúsculo de su carrera, se suma el relanzamiento de su último disco Let it Be en tres ediciones especiales para coleccionistas.

Este disco fue grabado en enero de 1969, pero como fue publicado el 8 de mayo de 1970 después que Abbey Road (cuando los Fabulosos Cuatro ya se habían separado), se lo considera como el último disco de la banda de Liverpool.

Let it Be, una obra maestra con gusto agridulce

Su lanzamiento tuvo un gusto agridulce tanto para John, Paul, George y Ringo como para sus seguidores: no solo era el canto del cisne de la banda más grande de todos los tiempos, sino que la post producción de Phil Spector con violines melosos y coros lánguidos (como se puede escuchar en The Long and Winding Road) desvirtuó el espíritu rockero que los Beatles le habían querido otorgar.

El productor Phil Spector, con sus violines y coros, desvirtuó el espíritu original del disco Let it Be

Pero no deja de ser una obra maestra, con canciones como la famosa Let it Be, la potente Get Back (que iba a bautizar al disco), la cruda I’ve got a feeling, la bella Across the Universe y la de rock clásico One after 909.

Para saber cómo era el concepto que The Beatles querían imprimir a estas canciones, se sugiere escuchar las versiones de Let it Be (Naked).

Edición Súper Deluxe de Let it Be, con libro y cinco vinilos. Foto The Beatles

La edición especial de Let it Be

El 15 de octubre se se lanzará una reedición del disco original remezclado por Giles Martin y el ingeniero Sam Okell en estéreo, 5.1 Surround DTS y Dolby Atmos.

La nueva edición especial es la continuación de las anteriores ediciones ampliadas de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (2017), The BEATLES (‘White Album’) (2018) y Abbey Road (2019).

Todas las nuevas ediciones incluyen la nueva remezcla del álbum guiada por la versión original «reproducida para el disco» de Phil Spector y extraída directamente de la sesión original y de la grabación de las cintas de ocho pistas que realizaron en la azotea de Apple Corp, donde The Beatles tenían sus oficinas.

Versiones inéditas y remezcladas

La edición física y digital de la versión Súper Deluxe también incluirá las 27 grabaciones de sesión nunca antes publicadas, el Let It Be EP con cuatro temas y los 14 temas nunca antes editados del Get Back LP.

También incluye un libro con un ensayo del periodista John Harris, reseñas del productor Glyn Johns y apuntes del experto beatle Kevin Howlett, además de fotografías (muchas inéditas) de Ethan Russell y Linda McCartney .

“Siempre había pensado que el film original de «Let It Be» era un poco triste porque trataba de la separación de nuestra banda, pero la nueva película enseña el amor y la camaradería que teníamos entre nosotros”, escribe Paul McCartney en su prólogo.

“La nueva película enseña el amor y la camaradería que teníamos entre nosotros”. Paul McCartney

Un adelanto de estas versiones ya se puede escuchar en plataformas como Spotify: está Let it Be remezclado, una nueva versión de For Your Blue (escrita por Harrison para su esposa) y la canción Don’t Let Me Down tocada en la terraza.

Aquella presentación, sorpresiva e improvisada, fue la única realizada en dos años y la última vez que se lo vio en vivo a Los Beatles.

Duró 42 minutos, el tiempo suficiente para que la calle Savile Row de Londres quedara colapsada y que la policía parara el concierto por las quejas de los vecinos.

Cinta con grabaciones de Let it Be. Foto The Beatles

El documental The Beatles: Get Back

Las sesiones de grabación de Let it Be y parte del concierto en la azotea fueron registrados por Michael Lindsay-Hogg, que resultó en un documental de 80 minutos que reflejaban el clima de tensión entre los músicos, con el productor George Martin tratando de encarrilar la situación y con Yoko Ono dando vueltas por ahí.

Pero había quedado mucho material inédito, más concretamente 60 horas de filmaciones y 150 horas de audios, que cayeron en manos del cineasta Peter Jackson (el de El Señor de los Anillos); que emprendió la ciclópea tarea de darle una estructura.

El documental The Beatles: Get Back se verá en tres capítulos, de dos horas cada uno, que se emitirá por Disney+ el 25, 26 y 27 de noviembre.

El último concierto de The Beatles. Foto The Beatles

Otra mirada al ocaso de The Beatles

Según adelantó Jackson, este material ofrece otra mirada del proceso creativo de The Beatles, donde sin ocultar las tensiones existentes, también muestran que los músicos bromeaban, se divertían, y el talento seguía fluyendo.

Previamente, el 12 de octubre saldrá a la venta un libro de 240 páginas que será un valioso anexo al documental, con las transcripciones de las conversaciones grabadas por The Beatles y cientos de fotos exclusivas e inéditas de las tres semanas de sesiones. La edición se publicará en nueve idiomas.