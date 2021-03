Steve Van Zandt: las múltiples personalidades del guitarrista de Springsteen

Hay músicos que bajan de los escenarios y se ponen al frente de un programa de radio. Otros usan su talento y poder de convocatoria para mantener un activismo político o social. Están los que transitan por la faceta académica, los que prefieren apadrinar a nuevos talentos y los que saltan al cine o la televisión con buen éxito.

Todo esos caminos han sido recorridos por Stevie Van Zandt. O Little Steven, si lo prefieren

Mucho más que el guitarrista de Springsteen

Este músico es reconocido por ser el guitarristas de la E Street Band, la banda que acompaña desde hace décadas a Bruce Springsteen. Pero es mucho más.

Van Zandt conoció a Springteen cuando eran dos adolescentes de Nueva Jersey con ganas de subirse al tren del rock

Su vida de montaña rusa, de identidades que se multiplican para encarar proyectos diferentes pero englobados bajo el paraguas de las artes, se reflejan en su libro de memorias Unrequited Infatuations, que la editorial Hachette publicará el 28 de septiembre.

Tocando con Bruce Springsteen. Foto Wikipedia

“He visto suficientes cosas que justifican que las escriba y comparta. ¿Acaso es la historia de mi vida? Bueno, espero que este libro me lo explique!”, dijo el músico en un comunicado.

Los primeros años

El libro es un recorrido cronológico por su larga carrera artística, desde que conoció a Springsteen cuando eran dos muchachos de Nueva Jersey que salían de la adolescencia con ganas de conquistar el mundo del rock & roll.

Van Zandt logró que la E Street Band se convierta en la compañera de rutas de Springsteen, a pesar de que cada tanto ‘el jefe’ prefería cambiar de músicos o grabar discos casi unipersonales.

Steven Van Zandt en la presentación de Lilyhammer. Foto Tony Felgueiras-Flickr

También Van Zandt fue y volvió de esa banda, ya sea en proyectos paralelos como en Little Steven y The Disciples of Soul o en incursiones por el activísimo político contra el apartheid, como fue la iniciativa Sun City, un disco que congregó a figuras como Bono, Peter Gabriel, Ringo Starr o Herbie Hanckok para protestar contra la discriminación racial en Sudáfrica.

El músico transformado en gángster de ficción

Como si su vida de músico de rock y activista no fuera suficiente, fue convocado para una producción que inauguraría la edad de oro de las series: Los Soprano.

En la ficción de HBO Van Zandt encarnó al consejero Silvio Dante, la mano derecha de Tony Soprano, un papel que muchos vieron como una reencarnación de la relación personal y profesional del guitarrista con Springsteen.

En las series Los Soprano y Lilyhammer Van Zandt encarnó el papel de mafioso con gran veracidad

Fue un papel que lo consagró como un gran intérprete, y que lo llevó a representar un papel similar, el del gángster Frank Tagliano que huye a Noruega en la comedia dramática Lilyhammer. Por cierto, también Van Zandt compuso la banda sonora de esa serie.

Portada del libro Unrequited Infatuations

Radio, sello discográfico y más

Pero el hombre no podía estar quieto. Entre giras y actuaciones, también sacó tiempo para conducir el programa de radio Underground Garage (que en España se puede escuchar los domingos a la noche por Rock FM) y fundar el sello Wicked Cool, dedicado a promover músicos independientes.

Además, en su preocupación por proteger las raíces del rock, desarrolló un plan académico para enseñar historia de la música a estudiantes.

Y como si le faltara algo por hacer, se puso a redactar estas memorias que en pocos meses verán la luz.