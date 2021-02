Roy Orbison y Buddy Holly ‘resucitan’ en Madrid

Dos grandes mitos del rock vuelven a la vida. Por supuesto que no lo harán de manera física sino virtual, por medio de hologramas. Se trata de Roy Orbison y Buddy Holly.

Entre el 12 y 28 de febrero en el Gran Teatro Bankia Príncipe Pío (Madrid) se presentará este espectáculo organizado por la compañía Base Hologram, que organiza el The Rock ‘N’ Roll Dreams Tour.

Esa empresa ya había realizado presentaciones similares con la soprano Maria Callas y la cantante Whitney Houston.

Tecnología 3D de alta definición

Los hologramas de los músicos cantarán, bailarán y tocarán sus instrumentos gracias a una tecnología de proyección y audio remasterizado de última generación.

La tecnología no es nueva, y había cobrado nuevo impulso estos meses como una alternativa para los grupos musicales para ofrecer recitales en sitios remotos sin necesidad de traslados ni de arriesgar con las medidas sanitarias.

Cuesta creer que esa imagen en 3D sobre el escenario es una proyección. Pero el holograma no está solo: lo acompaña un coro y los 20 miembros de la Orquesta Sinfónica de Bankia.

Concierto de Buddy Holly proyectado en 3D. Foto Base Hologram

Los hologramas en 3D tienen un gran realismo gracias a su alta definición y el sonido remasterizado

Durante 75 minutos estos dos cantantes virtuales irán desgranando sus grandes éxitos, un viaje a la nostalgia que tranquilamente se puede extender a un universo de estrellas fallecidas y grupos disueltos.

El Caruso del rock

Roy Orbison nació en 1936 en Verona (EEUU), con un gran éxito entre los años ’50 y ’60, gracias a su voz única que le valió el sobrenombre del Caruso del rock.

Roy Orbison volvió al éxito en los años ’80 gracias a la película ‘Pretty Woman’ y la creación del super grupo The Traveling Wilburys

En los ’80 protagonizó un regreso a las primeras planas del rock, siempre con sus gafas oscuras, gracias a la película Pretty Woman, que le permitió disfrutar de nuevos públicos con temas antiguos y nuevos como Only the Lonely, In dreams o I drove all night!.

En 1988 formó parte de Traveling Wilburys, un grupo de super estrellas como George Harrison, Bob Dylan, Tom Petty y Jeff Lynne que cosecharon hits como You got it.

Pero en ese año de las mieles del éxito falleció de un ataque cardíaco, a los 52 años.

Las proyecciones son de alta definición. Foto Base Hologram

El fundador del rock

Buddy Holly, también nacido en 1936, formó parte de la primera generación del rock, fuente de inspiración para Elvis, The Beatles y todos los que llegaron después.

En cinco años publicó tres discos, con éxitos como Oh Boy! That’ll Be The Day o Not Fade Away. Con una estética de estudiante aplicado, con sus gafas de montura gruesa y traje de rigor, era el novio perfecto para miles de adolescentes.

Pero la tragedia se cruzó en su camino y murió en un accidente de aviación con Richie Valens y Big Bopper. Solo tenía 22 años.