La vida de Paul McCartney a través de 150 canciones

“Algunas personas, cuando llegan a una cierta edad, tienen un diario donde escriben el día a día para recordar su pasado. Yo no tengo nada de eso. Lo único que tengo son mis canciones”.

Así presenta Paul McCartney el lanzamiento de su autobiografía, que no caerá en la tradicional descripción del año a año de su vida y carrera, sino que usará sus composiciones como un puente para viajar al pasado y llegar al presente.

Un caleidoscopio biográfico

The Lyrics: 1956 to the Present será lanzado el 2 de noviembre y constará de dos volúmenes, con un total de 960 páginas.

Las letras no se presentarán de manera cronológica sino alfabética, como un caleidoscopio de composiciones sazonadas con comentarios sobre el contexto en que se compuso, cuál fue la fuente de inspiración y dónde se encontraba parado el músico en ese momento en su profesión y en la vida.

The Lyrics presentará 154 canciones con material de archivo como fotos, manuscritos y cartas de Paul McCartney

‘The Lyrics’ se divide en dos volúmenes. Foto Amazon

El libro presentará 154 temas, desde el primero compuesto a los 14 años hasta las últimas letras de su disco III, lanzado el pasado 18 de diciembre.

“Muchas veces, más de las que puedo contar, me han preguntado si escribiría una autobiografía, pero nunca encontraba el momento adecuado”, dijo el exBeatle en un comunicado.

“Lo único que siempre he hecho, ya sea en casa o en giras, es escribir canciones”, agregó. “Y estas canciones abarcan toda mi vida”.

McCartney en The Cavern, en 1999. Foto Paul McCartney

Cientos de horas de conversación

La edición fue realizada por el poeta irlandés Paul Muldoon, quien pasó cinco años manteniendo conversaciones periódicas con McCartney, de dos a tres horas cada una, donde en cada encuentro analizaban cómo era el proceso de composición de un puñado de temas.

“En cada ocasión sabíamos que no teníamos que abandonar la habitación hasta tener algo interesante que contar”, dijo Muldoon, quien cuenta con un premio Pulitzer en su carrera.

Con la perra que inspiró ‘Martha My Dear’, en 1969. Foto Linda McCartney

El legado a la poesía en inglés

Según este poeta, The Lyrics revelará no solo que McCartney es uno de los mejores músicos de la historia, sino que también es “una gran figura de la literatura”, que eleva y extiende “la larga tradición de la poesía escrita en inglés”.

The Beatles en febrero de 1961. Foto Michael Ochs Archives – Getty Images

Otros libros de McCartney

Los libros también presentarán un valioso despliegue de fotografías, bocetos, dibujos y cartas de McCartney.

Este no es el primer libro que publica el creador de Yesterday. En Blackbird Singing recopila canciones y poemas desde 1965 a 1999, High in the Clouds es una obra infantil coescrita con Philip Ardagh, y también está Hey Grandude!, ilustrado por Kathryn Durst y que repasa la relación con sus ocho nietos.