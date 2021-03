Chris Cornell: el alma atormentada de Soundgarden vuelve a cantar

Pocos cantantes de rock de las últimas generaciones podían presumir de un registro vocal como el de Chris Cornell, uno de los pilares de la música de los ’90 que se suicidó en el 2017.

La voz del frontman de Soundgarden, uno de los grupos clave de la movida del grunge, vuelve a sonar desde este viernes con el lanzamiento de No One Sings Like You Anymore (Nadie canta ya como tú).

Esta es una selección de diez temas que el cantante había grabado en solitario, tocando todos los instrumentos, en 2016.

Un matiz intimista

Su voz da un cariz más íntimo y visceral a diferentes éxitos del rock y el pop como Watching The Wheels de John Lennon, Sad Sad City de Ghostland Observatory, Jump Into The Fire de Harry Nilson, Nothing Compares 2 U de Prince o Patience de Guns N’Roses.

El disco son versiones intimistas que Cornell había grabado en 2016, donde además toca todos los instrumentos

Precisamente el lanzamiento previo de ese último tema el año pasado le otorgó a Cornell el primer número uno póstumo como solista, en la categoría Mainstream Rock Songs.

Una voz única

El lanzamiento del disco había sido impulsada por su viuda Vicky Cornell, junto a sus hijos Toni y Christopher.

«Todos nosotros podríamos usar su voz para ayudar y animar a la gente este año. Estoy tan orgullosa de él y de este disco maravilloso que para mí ilustra por qué siempre será querido, honrado y una de las mejores voces de nuestro tiempo», dijo Vicky Cornell.

El éxito de Soundgarden

Cornell tocó las cumbres del éxito con Soundgarden, quienes se subieron al tren del grunge que lideraba Nirvana junto con grupos como Pearl Jam y Alice in Chains.

Soundgarden fue clave en el rock de los ’90, tras el camino que abrió Nirvana desde el grunge

En un principio estaba a cargo de la batería, pero con el tiempo se hizo cargo de la voz y cada tanto de la guitarra, hasta alcanzar la fama mundial con el disco Superunknown (1994), donde cantaba temas como Spoonman y Black Hole Sun.

Chris Cornell en el festival Peace & Love de 2009. Foto Andreas Eldh-Flickr

La carrera solista

La banda se se disolvió en 1997 y en 2001 Cornell se unió a tres exmiembros de Rage Against the Machine para formar Audioslave, con los que llegó a lanzar tres álbumes.

Tras tres discos solistas volvió con sus antiguos compañeros de Soundgarden en 2010. En una gira con ellos en 2017 en Detroit, la policía encontró su cuerpo con una cinta alrededor del cuello. Según la autopista, Cornell se suicidó. Tenía 52 años.