Vuelve el rock furioso de Neil Young con un disco olvidado

A sus 75 años Neil Young no quiere que su legado termine guardado en cajones que pocos puede abrir.

El músico canadiense anunció que en breve publicará Johnny’s Island, un disco perdido grabado en 1982, con varias canciones inéditas y otras que aparecieron en Trans, el disco publicado ese mismo año en que Young coqueteó con sintetizadores, cajas de ritmos y otros avances tecnológicos de los ’80.

A desempolvar archivos

En el caso de Johnny’s Island, su lanzamiento forma parte de la avanzada musical que está desplegando con el proyecto Archives, en el que está buscando cintas y grabaciones que no vieron la luz para digitalizarlas y lanzarlas al mercado.

A sus 75 años Young sigue dando batalla. Foto Britta-Pedersen-EFE

Este futuro-viejo álbum incluirá los temas Big Pearl, Island in the Sun y Love hotel, que se podrán escuchar por primera vez. “Es un hermoso disco que llegará en breve”, dice Young en la web de este proyecto personal de arqueología musical.

El aire de Hawái se siente en el disco

En una oportunidad, en 1995, Young declaró a la revista Mojo que Johnny’s Island fue producto de combinar “experiencias tropicales, civilizaciones antiguas, islas y mares”.

La grabación se realizó en los estudios Commercial Recorders de Hawái, y fue ofrecido al sello Geffen Records, que al final por razones que no explica quedó archivado; aunque la compañía sí movió las ruedas para sacar adelante Trans.

Con el proyecto ‘Archives’ Neil Young está lanzando una batería de grabaciones y filmaciones inéditas de su larga carrera

En ese disco se encuentran Little Thing Called Love, Like an Inca y Hold on to Your Love, que en un principio iban a formar parte de Johnny’s Island.

Más y más música inédita

A mediados de enero el ‘padrino del grunge’, como se conoce a Young por su rock furioso que no conoce el paso del tiempo, anunció que lanzará un nuevo álbum en directo acompañado por la filmación de un concierto de 1990.

Se trata de Way Under in the Rust Bucket, que registra la actuación con su banda Crazy Horse en Santa Cruz, California, como parte de la gira de su disco 18 Ragged Glory.

En junio del año pasado se animó a publicar Homegrown , un álbum acústico registrado en 1975.

Como el proceso creativo fue influenciado por la separación de Young de su mujer, el cantante y guitarrista prefirió archivarlo porque consideraba que exponía demasiado su vida privada en canciones.

Además presentó una serie de grabaciones realizadas entre 1972 y 1976, y también sacó a la luz el compilado Road of Plenty, con temas de la década de los ’80.

Un representante de Young comentó a Billboard que tanto entusiasmo por lanzar grabaciones inéditas se debe a una presión de los fans.

Neil Young en 2014 con Crazy Horse. Foto Hans Techt-EFE

Venta de derechos

Pero algo está cambiando en el viejo rockero, que transitó con igual dignidad entre el folk, el grunge y el hard rock.

Hace pocos días Young aceptó comercializar el 50% de su catálogo de canciones por un valor de 124 millones de euros

Tras negarse durante años de avalar el uso comercial de sus composiciones, vendió la mitad de su catálogo a la compañía Hipgnosis Songs por 124 millones de euros.

La transacción abarca los derechos de 1.200 canciones, ya sea las registradas como solistas como las que grabó con Buffalo Springfield; Crosby, Stills, Nash & Young y Crazy Horse.