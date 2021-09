Muse reinventa los conciertos virtuales

Muse está haciendo con sus directos el camino inverso que ha tomado con sus discos: tras el excelente Origin of Symmetry de 2001, el trío británico fue mejorando en calidad musical y narrativa hasta que con The Resistance (2009) y sobre todo The 2nd Law (2012) lograron la madurez.

Pero si Drones (2015) fue una obra menor ya Simulation Theory (2018) fue un patinazo, sobre todo con esa invocación a sintetizadores ochenteros y otros ritmos desfasados un par de décadas.

Pero desde aquellos discos de hace una década la banda liderada por Matt Bellamy se consolidó como los reyes de los conciertos, donde cada tema era acompañado por una puesta en escena diferente; un espectáculo de atracciones donde el despliegue visual a menudo eclipsaba la calidad de su música, una senda que abrió U2 en los ’90. Y todo el mundo encantado.

Muse se lanza a los conciertos virtuales

Ahora Muse eleva la apuesta y ofrece una experiencia virtual única para disfrutar de uno de los conciertos de la gira de Simulation Theory, realizado en el Wanda Metropolitano de Madrid en julio de 2019.

La experiencia virtual permite ver el concierto de dos horas desde 16 ángulos diferentes, y disfrazado de un avatar diseñado por Balmain Paris

A partir de este martes 21, a través de la plataforma Stageverse, será posible presenciar aquel espectáculo pero con los atractivos de la realidad virtual. Y si se usan las gafas especiales de Oculus Quest para esta tecnología, la experiencia inmersiva es total.

Por ejemplo, en ‘Muse: Enter The Simulation’ se puede presenciar el recital disfrazado con un avatar en 3D e interactuar con otros amigos.

El concierto reproduce la presentación en Madrid de 2019. Foto Juanjo Martin – EFE

Avatares y vistas en 360 grados en el concierto virtual de Muse

El detalle chic es que la indumentaria de los avatares fue diseñada por la casa Balmain Paris, que presenta cuatro diseños entre algunos normales y otros futuristas, como la chaqueta que suele usar el cantante en sus espectáculos.

Mientras Bellamy, Chris Wolstenholme y Dominic Howard tocan uno puede ver la presentación desde 16 ángulos diferentes, ya sea a pasos del escenario o en los asientos más alejados, y con una inmersión de 360 grados.

Si se usan las gafas de Oculus Quest la experiencia inmersiva es total, con visiones en 360 grados

“La música de Simulation Theory fue compuesta en un 50%-50% con instrumentos analógicos y digitales, por ello nuestro objetivo es crear experiencias que redefinan el rol de las personas en la programación y la tecnología”, dijo Bellamy en un comunicado.

El fundador y CEO de la plataforma Stagerverse, Tim Ricker, consideró que los espacios virtuales “son más relevantes que nunca y siempre estamos buscando nuevas maneras de compartir experiencias y conectarnos con personas más allá de un chat”.

En el espectáculo es posible interactuar con amigos. Foto Stageverse

Película y nuevo disco en camino

Además del lanzamiento de esta plataforma interactiva Muse anunció que presentarán una película para cines IMAX sobre el concierto de Simulation Theory que dieron en el O2 de Londres en setiembre de 2019.

En tanto la banda sigue con sus planes de lanzar un nuevo disco, que estará inspirado en la ola de “caos y protestas” que hubo en el mundo en los últimos dos años. Ojalá que musicalmente recuperen la senda que habían dejado tras The 2nd Law.