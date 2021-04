¡Mamma mia!: Vuelve Abba, pero esta vez como hologramas

El grupo ABBA se suma a la lista de artistas que, por diversos motivos, prefieren presentarse en formato virtual, o más exactamente holográfico, en su regreso a los escenarios.

La vuelta de la agrupación sueca se viene barajando desde 2017, pero desde el primer momento se habló de hacerlo por medio de recreaciones digitales, que muy acertadamente fueron bautizados como Abbatars.

ABBA en Rotterdam, 1979. Foto Wikipedia

Avatares digitales

Para crear los hologramas hay dos alternativas: tomar filmaciones antiguas y revestirlas de tecnología 3D (como hacen las presentaciones virtuales de Roy Orbison y Buddy Holly), o grabar a los músicos y sus expresiones para crear avatares digitales.

Los exintegrantes de ABBA fueron fotografiados desde todos los ángulos y se les pidió que hagan gestos y muecas para registrar sus expresiones faciales

Eso fue lo que hicieron los miembros de ABBA. Según detalló Bjorn Ulvaeus (el que tocaba la guitarra), en la producción digital se fotografió a los cuatro miembros “desde todos los ángulos posibles”, se les colocó puntos en el rostro y se les pidió que hagan gestos y muecas para registrar las expresiones faciales.

De esta manera, los rostros de los cuatro integrantes se podrán mostrar sin el paso del tiempo, tal como eran entre 1974, cuando saltaron al estrellato tras triunfar en Eurovisión; y 1982, cuando se separaron.

Benny Andersson, Frida Lyngstad, Agnetha Faltskog y Bjon Ulvaeus al ganar el festival de Eurovisión. Foto EFE

Nuevas canciones

Ulvaeus señaló que en la gira virtual se presentarán cinco temas inéditos. Dos de ellos ya tienen nombre: ‘I Still Have Faith In You’ and ‘Don’t Shut Me Down’.

Uno será el clásico tema pop, con aires de discoteca, que tantos réditos dio al grupo sueco. El otro, precisó el guitarrista, es más “reflexivo, con un toque de melancolía nórdica pero alegre al mismo tiempo”.

Para recrear las voces, Ulvaeus reconoció que hubo que recurrir a los retoques digitales: las cantantes Anni-Frid Lyngstad y Agnetha Fältskog, de 75 y 71 años, tienen un tono más bajo que el que se escucha en las grabaciones originales.

En su carrera ABBA vendió entre 380 y 400 millones de discos

Pero Ulvaeus dijo que gracias a la edición tecnológica los fans ni notarán la diferencia.

Ulvaeus y Andersson en una presentación en 1999. Foto Peter Jordan-EFE

De Suecia para todo el mundo

ABBA fue el grupo musical más importante de la historia de Suecia. Durante la segunda mitad de los ’70 y principios de los ’80 llevaron sus melodías pop, que coqueteaban con la música disco, a unos niveles de ventas pocas veces visto.

Se calcula que facturaron entre 380 y 400 millones de discos, fiebre que siguió en mayor o menor medida las décadas siguientes gracias al lanzamiento de discos de grandes éxitos, o de incluir sus canciones en películas como La boda de Muriel o Mamma Mia!.

A pesar del paso del tiempo, y de las huellas que el grupo ha dejado en sus vidas (Fältskog y Ulvaeus se habían casado antes de formar el grupo; y Benny Andersson contrajo matrimonio con Lyngstad), los cuatro miembros siguen en contacto y mantienen buenas relaciones.

«Volver a los estudios fue muy divertido. Todos volvimos a reunirnos en segundos cuando nos enteramos», dijo Ulvaeus–