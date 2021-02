Nueve discos para recordar a Chick Corea, el pianista virtuoso del jazz

Pionero o quizás aventurero de la música, el pianista, compositor y director de orquesta Chick Corea encabezó la fusión del jazz y el rock y exploró todos los géneros. Se dice, incluso, que inventó uno o dos, aunque nunca dejó de lado el piano acústico. Nacido en 1941 en Chelsea, (Massachusetts), en su extensa carrera grabó cerca de 90 álbumes y fue reconocido con 23 premios Grammy y 65 nominaciones (está nominado a dos más en la próxima edición de los premios) y 3 Grammy Latinos. Este martes murió a los 79 años en su casa de Tampa (Florida).

Convencido de que la música expresaba más de lo que las palabras jamás podrían hacer, Armando Anthony Corea quiso sin embargo dejar un mensaje que su familia colgó en su página de Facebook, especialmente para agradecer “a todos los que me han ayudado a mantener el fuego de la música en mi viaje”.

Un viaje lleno de éxitos que han pasado a la historia, bien en solitario, con bandas como Return to Forever o tocando con otros genios del jazz como Miles Davis. Recordamos nueve de sus grandes álbumes

Chick Corea ha recibido 23 Grammys en su carrera. Foto: Paul Buck | EFE | EPA.

‘Tones por Joan’s Bones’ (1967)

Grabado entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre de 1966 y publicado en 1967, Tones for Joan’s Bones es el primer álbum de Chick Corea, publicado por Atlantic Recors, aunque se ha reeditado y compilado en varias ocasiones. Acompañado por ilustres como Joe Chambers (batería), Woody Shaw (trompeta) o Steve Swallow (contrabajo), el disco incluye la preciosa canción del mismo nombre, puede que no la mejor de su vasta producción, pero sí deliciosa.

‘Now He Sings, Now He Sobs’ (1968)

Ya un pianista prodigioso, con 26 años se confirmó como uno de los grandes talentos del jazz de su generación capaz de despertar la atención de Miles Davis con Now he sings, now he sobs. Un disco con 13 canciones entre las que Now he beats the drum, now he stops, Steps, what was, Windows y el tema que dio título al disco, una maravilla no exenta de improvisación y experimentación.

‘In a Silent Way’ (1969)

En 1968, Corea reemplazó a Herbie Hancock en el grupo de Miles Davis y tocó en el emblemático disco In a silent way, en el que Davis logró reunir a enormes talentos como Dave Holland (contrabajo), Tony Williams (batería), John McLaughlin (guitarra), Herbie Hancock (piano eléctrico), Joe Zawinul (piano eléctrico y órgano), Wayne Shorter (saxofón tenor), Teo Macero (productor) y al propio Chick Corea al piano eléctrico para crear una música totalmente innovadora, que se nutría de ideas individuales, contraposiciones entre instrumentos y mucha genialidad.

‘Bitches Brew’ (1970)

El disco que marca una nueva vuelta de tuerca de Miles Davis (y que muchos se resistieron a considerar jazz), el jazz-rock, cuenta también con la participación de Chick Corea, invitado a una suerte de improvisación en las que Davis apenas daba al resto de músicos algunas indicaciones sobre acordes, tonos o tempos.

‘Return to forever’ (1972)

Tras salir de la banda de Davis, Corea funda en 1971 un nuevo grupo junto al bajista y contabajista Stanley Clarke, el saxofonista y flautista Joe Farrell, el percusionista Airto Moreira y la vocalista Flora Purim.

Su primer disco lleva el mismo nombre de la banda, Return to forever, y supone una particular concepción del jazz-fusión que, en lugar de al rock como Davis mira a la música brasileña y al flamenco. Si hay que escoger, nos quedamos con las canciones Return to forever y Crystal Silence, así como La Fiesta, considerado el preludio de la genial Spain.

Pese a su interés por la fusión, nunca abandonó el piano acústico. Foto: Maciej Kulczynski | EFE | EPA.

‘Light as a Feather’ (1972)

El segundo álbum de Return To Forever incluye la canción Spain, posiblemente uno de los himnos del jazz, junto a 500 Miles High, también en este disco. En ambas conviven influencias de la música popular brasileña y el flamenco en una particular concepción del jazz-fusión del grupo liderado por Corea, que compuso prácticamente todos los temas a excepción de Light As A Feather, de Clarke.

‘My Spanish Heart’ (1976)

Sin duda una de las grandes obras de la discografía de Corea y punto culminante de su investigación sobre la música tradicional española y especialmente el flamenco tras las incursiones en temas como Fiesta. Incluye temas para enmarcar como Armando’s Rhumba, Day Danse o las suites Spanish Fantasy.

‘Remembering Bud Powell’ (1997)

En el año en que se cumplía el treinta aniversario de la muerte de Bud Powell (1996), Corea grabó un disco-homenaje en el que recuperaba el repertorio del pianista norteamericano fallecido con solo 41 años y con poco más de 10 años de trayectoria musical que, sin embargo, no evitó que se convirtiese en un grande del jazz.

Chick Corea se reencuentra con Roy Haynes y, junto a Wallace Roney, Joshua Redman, Kenny Garrett y Christian McBride, repasa sus cortes más conocidos y otros pocas veces versionados, siempre tamizados por su propia creatividad.

‘Plays’ (2020)

Su ultimo disco publicado es un doble álbum que recopila actuaciones en solitario en tres conciertos diferentes en Florida, París y Berlín durante 2018. En el repertorio de sus favoritos de cualquier tiempo encontramos desde música clásica de Scarlatti, Mozart o Chopin al jazz de Thelonius Monk o Bill Evans pero también la bossa nova de Jobin o el pop de Stevie Wonder.

También piezas suyas como Portraits o Children’s Songs, y duetos junto a Yaron Herman y Charles Heisser.