Dua Lipa, de diva del pop mundial a videostar

Que Dua Lipa ha sido la artista femenina más escuchada en 2020 es tan cierto como que sus vídeos son los más esperados del planeta. La nueva diva mundial del pop cuenta con Charm ‘LaDonna, probablemente la coreógrafa más codiciada del mundo y habitual de Rosalía o Selena Gómez. ¿Quién no recuerda su apoteósica actuación en los MTVs de Sevilla hace dos años?

Lo de la británica de origen kosovar y las puestas en escenas impecables es un idilio que se remonta a su exitazo de hace dos veranos con New Rules, el tema que la consagró definitivamente en todo el planeta.

A pesar de que, en un primer vistazo, pueda parecer que la principal referencia del vídeo es Titanic (especialmente por la última escena), mucha de la inspiración para We’re Good se retrotrae a un filme de 1953 que también se desarrolla en un barco y con la que comparte varias coherencias. Se trata de Gentlemen prefer blondes (Los caballeros las prefieren rubias), protagonizada por Marilyn Monroe y una despampanante Jane Russell.

Los paralelismos son abundantes: vestidos de lentejuelas, cigarrillos largos, guantes de raso y escaleras para bajar coreográficamente al comedor de lujo en una escena a duo (emulada posteriormente en Down With Love) que aquí se simplifica con toda la atención en la artista. El resultado funciona y esta consigue robar toda la atención de la sala, así como lo hacían sus antecesoras (Russell también enfundada en un vestido verde esmeralda) en la gran pantalla.

Los caballeros las prefieren rubias (1953).

We’re good

Y es que si en New Rules el acompañamiento incluía flamencos, ahora les toca el turno a las langostas. Las comparaciones, como siempre, son odiosas, sobre todo si pensamos que Lipa ha colaborado con Madonna o Kylie Minogue en su último trabajo, cuya reedición (Future Nostalgia Moonlight Edition) se publicó hace solo unos días.

El simbolismo atiende no solo a su nuevo estatus -la revista Time acaba de incluirla en su lista anual de las 100 personas más influyentes del mundo- sino también a un vínculo narrativo con el tema, que habla de reconciliarse con uno mismo tras soltar el lastre de una relación acabada desde el principio o que no lleva a ninguna parte. En términos freudianos, la langosta también está altamente relacionado con los deseos subconscientes y los caprichos de la mente, además de ser uno de los epítomes de la moda gracias al Schiaparelli que Dalí ilustró en 1937.

Precisamente es esta década la que aporta la coherencia a través del vestuario en el clip; desde el Prada vintage que Lipa luce en la primera escena (¿alguien recuerda a Carey Mulligan en The Great Gatsby?) hasta los Versace o Gucci que lleva después.

Dua Lipa en el vídeo ‘We’re good’.

El responsable no es otro que el estilista de confianza de la británica, Lorenzo Possoco, quien también ha ido moldeando el estilo y la imagen de la cantante progresivamente hasta ser una de las figuras musicales más codiciadas por las marcas de moda.

Habitual de Valentino, Mugler, Alaïa o las casas ya mencionadas, Possoco también ha conseguido que Lipa vistiese en primicia la nueva colección femenina de Raf Simons o la de Richard Quinn, además de recurrir a las nuevas propuestas de AZ Factory (la nueva línea de Alber Elbaz), David Koma, The Attico o el nuevo diseñador de moda en la capital francesa, Ludovic de Saint Sernin, que viste a Lipa en la última imagen promocional de Future Nostalgia Club.

De Naomi Campbell a Beyoncé

Otros iconos que son referencia en el lenguaje visual de Lipa van desde Naomi Campbell (y una imagen de Versace en los 80 en Miami en el caso de New Rules) hasta Beyoncé como referente último en Physical.

Que el último álbum de la británica se titule Future Nostalgia, además, es el marco ideal para sumergirse en el halo retro-futurista que la portada o el arte cada uno de los temas que ha lanzado como singles.

Lorenzo Possoco es el estilista que ha ido moldeado el estilo y la imagen de la cantante hasta hacer de ella una de las figuras musicales más codiciadas por las marcas de moda

Con una marcada influencia disco en su sonido, ya desde su primera referencia del álbum (Future Nostalgia) Dua recuerda los 70s y en ocasiones los 80s como una Lauren Hutton moderna o un John Travolta en versión femenina que en el vídeo se adueña de la Mies Van Der Rohe barcelonesa.

Dua Lipa en el vídeo Still Levitating.

La intérprete ha vuelto a repetir en nuestro país de la mano de la productora Canadá en Physical, donde rinde homenaje a todas las divas de los ’90 y ’00; desde el Say My Name de Destiny’s Child, hasta el Come On Over de Christina Aguilera, o incluso algunos vídeos de Girls’ Aloud.

Girls aloud, 2012.

Quizá el más claro de los ejemplos de su repercusión mundial es que su más reciente versión de Levitating junto a DaBaby se coló en el top del 2020 del presidente Obama. Por si no estaba claro, hace tiempo que ha nacido una estrella… de momento, en la pequeña pantalla.