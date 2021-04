El talento de David Bowie nunca se apaga

Es posible que David Bowie siga los pasos de Jimmy Hendrix, guitarrista que en vida sacó tres discos y luego se publicaron 14 álbumes póstumos.

En el caso del Duque Blanco, el 28 de mayo se lanzará una edición especial que complementa al relanzamiento de The Man Who Sold The World, su tercer disco de estudio y está cumpliendo 50 años de su presentación en sociedad.

COMPRAR The Man Who Sold The World, de David Bowie, en Amazon

Ese disco, que ahora se presenta con el nombre de Metrobolist (que era el que Bowie había pensado en un primer momento) tenía como tema de apertura The Width of a Circle, título que bautiza a este conjunto de dos CD (con una edición en vinilo), en una presentación pensada para seducir a los seguidores del talentoso cantante a cinco años de su muerte.

El color de David Bowie en los años ’70

Qué canciones vienen en los discos

Los CD cuentan con 21 temas inéditos. Algunos de ellos eran canciones que no entraron en el corte final de The Man Who Sold… y que no fueron incluidas en ningún disco.

Entre las 21 canciones hay temas remezclados por Tony Visconti, el productor de ‘The Man Who Sold The World’, de 1970

También hay temas de 1970 de una sesión que Bowie realizó para el periodista John Peel junto con la agrupación The Tony Visconti Trio, y otras canciones interpretadas en el programa de la BBC ‘Andy Ferris Show´.

Set de discos y libro de ‘The Witdh of a Circle’. Foto Amazon

Mezclas y remezclas

Precisamente el año pasado Tony Visconti, el productor de aquel trabajo, realizó una remezcla de cuatro temas que también se incluyen en este set, que son The Prettiest Star, London Bye, Ta-Ta, Memory Of A Tree Festival, All The Madmen y Holy Holy.

PRE COMPRAR The Width of a Circle, de David Bowie, en Amazon

En los discos se incluyen otras rarezas, como cinco piezas que Bowie compuso para el telefilme The Looking Glass Murders, que también se conoció como Pierrot in Turquoise.

Bowie en La Guingueta D´Aneu, en Lérida, en 1996. Foto EFE

En la reedición se lanzará un picture disc de ‘The Man Who Sold The World’ y un libro de fotografías inéditas

Ideal para coleccionistas

Ya pensados para coleccionistas, también se lanzará una edición en picture disc de The Man Who Sold…, donde se lo ve a Bowie en una imagen en blanco y negro impresa en el disco, la misma que se utilizó en la presentación del disco de 1972.

Además se incluirá un libro de 48 páginas con imágenes inéditas del artista británico en los albores de los ’70; época en que publicó ese disco en que reveló una interesante madurez a la vez que transitaba por caminos musicales más complejos y sombríos.