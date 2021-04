‘Freedom’: Justin Bieber estrena por sorpresa su segundo disco en 15 días

El pasado 19 de marzo Justin Bieber estrenaba Justice, su esperadísimo nuevo disco de estudio con el que el cantante pretendía proporcionar “confort” y hacer “canciones con las que las personas puedan conectar y que se sientan menos solas”. Totalmente inesperado ha sido la publicación, apenas dos semanas después, de un nuevo trabajo del artista canadiense.

Con el nombre de Freedom, se trata de un EP con seis canciones inéditas que el propio artista ha presentado a través de sus redes sociales con un sobrio mensaje en el que se puede leer, con la apariencia de una captura de pantalla de un bloc de notas del móvil (y muy poca carga en la batería), la palabra Freedom (libertad). Lo acompaña un texto igualmente breve Freedom on all platforms (Libertad en todas las plataformas).

‘Freedom’

Todos los temas, con excepción de uno, contienen colaboraciones y son, por este orden: Freedom, con BEAM; All se wrote, con Brandon Love y Chandler Moore; We’re in this together; Where you go I follow, con Pink Sweats, Chandler Moore y Judah Smith; Where do I fit in, con Tori Kelly, Chandler Moore y Judah Smith; y Afraid to say, con Lauren Walters.

Los cortes, que se mueven del hip hop al r&b y el pop atmosférico, comparten un sonido sosegado, negro y urbano.

El disco se convierte en el tercero del canadiense en poco más de 12 meses, tras casi cinco años de silencio tras el éxito de Purpose (2015), un lustro que dedicó a su recuperación personal.

Una semana después del estreno de su anterior disco, ‘Justice’, Bieber lanzaba además una versión de lujo del álbum con seis canciones adicionales

Justice veía la luz solo un año después de Charges, un trabajo por el que obtuvo tres nominaciones a los últimos premios Grammy, incluidas las de mejor album pop vocal y mejor interpretación solista pop.

Al publicar Justice, Bieber señaló que su propósito, “ahora que nuestro planeta sufre tanto y la humanidad necesita la curación y también necesita justicia, es que proporcione confort y hacer canciones con las que las personas puedan conectar y que se sientan menos solas”.

Tras un fulgurante estreno y el número uno de la lista Billboard, con 154.000 unidades vendidas solo en los EEUU hasta el 26 de marzo (se incluyen las ventas de álbumes, descargas de pistas y escuchas en streaming), el solista de solo 27 años resultó también el más joven con ocho álbumes en el número 1 de este conocido ranking.

Las escuchas en streaming superaban a finales de marzo los 138,9 millones. El 26 de ese mismo mes, una semana después del estreno, Bieber lanzaba además una versión de lujo del álbum, con seis canciones adicionales.