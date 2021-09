‘Imagine’ cumple 50 años. Y así lo recuerda el mundo

La reedición del disco de Lennon de 1971 con tomas inéditas, la presentación online de la película que filmó con Yoko Ono y otros recuerdos caracterizan el homenaje a uno de los mejores discos de exBeatle

Los beatlemaníacos están encantados con el festival de la nostalgia que trae este 2021. Mientras deshojan la margarita para ver el documental y leer el libro Get Back, hoy recordarán los 50 años del lanzamiento de Imagine, quizás uno de los mejores álbums de John Lennon.

Pocas canciones del rock y el pop han tenido tanto impacto como Imagine, al punto de convertirse en uno de los grandes himnos a favor de la paz y la concordia.

Mientras el mundo ardía con la guerra de Vietnam, los conflictos en Oriente Medio, los disturbios raciales en EEUU, las revoluciones y golpes de Estado en Latinoamérica, Lennon imaginaba un mundo sin fronteras ni religiones.

John y Yoko, en un retrato de Jack Mitchell. Foto Wikipedia

Lennon y otras joyas del disco Imagine

La canción también brilla por su simpleza y elegante armonía. Las malas lenguas dicen que Lennon quedó picado por el éxito que McCartney consiguió con Let it Be, y ya en pleno cruce de dagas con su excompañero (como lo refleja en How do you sleep) buscó también crear la canción perfecta. Y no le salió nada mal.

Pero no es la única joya de este disco, el segundo en su carrera tras la separación de los Fabulosos Cuatro: Jealous Guy es una de las baladas más hermosas que jamás haya compuesto Lennon.

La faceta experimental que abordaba con Yoko Ono queda reflejada en I Don’t Wanna Be A Soldier y la carga política de Gimme Some Truth mantiene esa línea musical que ya había trazado en el White Album de los Beatles.

El relanzamiento de Imagine

Para recordar el medio siglo de vida de Imagine su viuda y su hijo Sean Lennon están detrás del relanzamiento del disco como un disco de vinilo doble, presentado en un elegante color blanco.

Uno de los discos contiene la remezcla del audio del disco original que produjeron en 2018 Ono y el ingeniero Paul Hicks.

El otro disco, Imagine – The Ultimate Mixes & Out-takes contiene tomas descartadas de la grabación de 1971.

Allí está la versión demo y la primera grabación de Imagine, el pase de guitarra de Crippled Inside, el noveno intento de Jealous Guy y el registro de Oh Yoko! en la performance de la Cama de la Paz que hizo en el Sheraton de Bahamas en 1969.

Lennon y Ono en una de las camas de la paz. Foto EFE

La película Imagine

En 1972 el matrimonio Lennon-Ono creó una película conceptual-documental también llamada Imagine, donde además de las canciones del álbum también se incluyeron temas del disco Fly de la artista japonesa.

Esa película se volvió a montar hace tres años usando los negativos originales, previamente restaurados, con el audio remezclado con tecnología Dolby.

Ahora será posible ver esta película de manera gratuita a través del canal The Coda Collection, que estará disponible a través de la plataforma Amazon PrimeVideo.

Las fachadas de edificios de Londres, Nueva York, Berlín y Tokio se han iluminado con la frase “Imagina que todo el mundo viva en paz”,

En paralelo se organizará una experiencia interactiva en Twitter con los hashtags #timstwitterlisteningparty y #IMAGINE50 a través de la cuenta de Tim’s Twitter Listening Party, en la que se podrán compartir fotos, frases y contenidos multimedias aportados por Yoko Ono y Sean Lennon, además de The John Lennon Estate, músicos y artistas invitados.

El espacio Imagine, en el Central Park. Foto EFE

Festejos en el mundo

La cadena Hard Rock se sumará a los festejos con el pase de la película en varios locales de EEUU y Europa, así como en las habitaciones de sus hoteles.

Estos días la fachada del Parlamento británico y la catedral de San Pablo en Londres, así como las pantallas de Times Square, exhibieron la frase “Imagina que todo el mundo viva en paz”, estrofa de la famosa canción.

También se ha proyectado en diferentes performances en Berlín, Tokio y en Liverpool, una iniciativa similar a la que impulsó Ono hace 20 años, informa Reuters.