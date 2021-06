De la zarzuela al K-POP: guía para no perderse en los Veranos de la Villa

El cantante portugués Salvador Sobral, ganador de Eurovisión 2017, será el encargado de inaugurar la presente edición de Veranos de la Villa en Madrid, el próximo 6 de julio. Pastora Soler lo clausurará, el 29 de agosto. En medio, más de 50 actividades y un amplio abanico de disciplinas que van de la música a las artes escénicas, el cine, la moda y los cómics, incluido el estreno mundial del espectáculo Bounce by Circa, de la compañía australiana Circa Contemporary Circus, y el Concurso de K-POP del que saldrán los representantes de España en la final mundial.

Tras la edición del año pasado que celebramos, según el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, como un “prólogo necesario” para que Madrid se haya convertido “en la gran capital de la cultura que ha sabido mantener abiertos los espacios culturales”, este año el evento crece en presupuesto, en duración, es escenarios y en oferta cultural.

Englobadas bajo el refrescante y evocador diseño de Lara Lars, responsable de una campaña gráfica que es puro verano, y en un total de 16 espacios repartidos por toda la ciudad, las propuestas incluyen a los artistas Pitingo, María Toledo, Ernesto Caballero, Carmen Conesa, Natalia Lacunza, Marta Movidas, Menta, Proyecto MEMENTO, Diego Arroyo y Pepe Narváez de Veintiuno y Ernesto Arias, entre otros.

Bounce by Circa, de la compañía australiana Circa Contemporary Circus, tendrá en Madrid su estreno mundial.

Ofrecerán un cóctel de música, artes escénicas, circo, moda, cómic, cine, exposiciones y gastronomía en un programa que conectan el patrimonio cultural y las tradiciones desde el Siglo de Oro hasta las nuevas sonoridades electrónicas.

Estreno mundial: ‘Bounce by Circa’

En una edición con participación de varios países destaca el estreno mundial de Bounce by Circa, que se instalará en el parque Juan Carlos I del 7 al 18 de julio.

La inauguración del festival correrá a cargo del cantante portugués Salvador Sobral, ganador de Eurovisión 2017, que presentará su nuevo disco titulado bpm

Se trata de una estructura hinchable gigante diseñada por el estudio de arquitectura británico AL_A architects, dirigido por Amanda Levete, que, más allá de un montaje circense se convertirá “en una experiencia inmersiva total y una instalación arquitectónica” según el director del festival, Ángel Murcia.

Con forma de nube, 15 metros de altura y 30 de diámetro, acogerá en su interior diferentes actividades sensoriales e interactivas durante una hora mientras los techos y paredes suben y bajan, los colores se transforman y los acróbatas demuestran sus habilidades. Es más, el público podrá acompañar a estos últimos en sus saltos en una estructura a medio camino entre el escenario y la obra de arte en sí misma.

Montaje de Ethos. Foto: Gaby Merz.

En línea con la tradición circense de Madrid desde el siglo XIX, la 37 edición de Veranos de la Villa incluye también en su programación el estreno, el 24 y 25 de julio en las Naves del Español en Matadero, de Ethos, de la compañía de Fuenlabrada Producciones Chisgarabís. Se trata de una composición cómica y poética que transcurre en un mundo distópico con el Barroco español como fondo y en el que conviven música clásica, acrobacias, malabares, báscula coreana o clown.

Por su parte, la propuesta itinerante de Javier Ariza, Carman, llevará a un excéntrico showman a participar en una rutina musical acompañado de un icónico Seat 600 convertido en una marioneta autónoma que escenificará esta comedia callejera en el patio sur de Conde Duque (6 agosto) y en distritos de la ciudad (5, 7 y 8 de agosto).

El Teatro de Conde Duque acogerá además el estreno de Trece, de Puntocero Company, los días 18 y 19 de agosto, una propuesta multidisciplinar del mago Miguel Muñoz, la trapecista Zenaida Alcaide y la ventrílocua Celia Muñoz, ganadora de la última edición del programa Got Talent España.

República de Corea: país invitado

Como país invitado de esta edición, la República de Corea tendrá un papel destacado en el cartel del festival, con actividades como el Concurso de K-POP en España 2021, el 24 de julio, el que se medirán grupos de toda España buscando un pase para la final mundial.

Concurso K-POP. Foto: Carla Folgar.

El trabajo del dramaturgo Jaha Koo, The History of Korean Western Theatre, a medio camino entre el arte contemporáneo, la performance y el teatro documental, aterrizará el 12 y el 13 de agosto en el Teatro de Conde Duque, mientras que el artista audiovisual Lee Lee Nam desplegará su trabajo del 12 al 14 de agosto en la fachada de la Serrería Belga con una reinterpretación digital de obras maestras clásicas, dando un nuevo significado y vitalidad a cada píxel de la imagen proyectada.

Además, para un público más familiar, el 14 y 15 de agosto, la compañía 4 Lunas ocupará la Sala de las Bóvedas de Conde Duque para contar cuentos tradicionales del país asiático que en Iyagui: cuentos coreanos se convierten en emocionantes relatos de títeres interpretados por figuras planas, máscaras y música en directo.

El mítico Claustro del Pozo del Instituto San Isidro se incorpora como espacio del festival con nombres propios como los de Nuria Espert, Lluís Pasqual y Tarta Relena

También dentro de la programación dedicada a la República de Corea, el festival acogerá la primera visita a España de la monja budista Jeong Kwan, la mujer que fascina a los mejores chefs del mundo.

Leer más: Este verano la cultura se toma la revancha

Música, el plato fuerte del festival

Tras la inauguración del festival a cargo del cantante lisboeta Salvador Sobral, el patio central del Centro Cultural Conde Duque se convertirá un año más en el escenario de la mejor música.

Bea Pelea. Foto: Papo Waisman.

Julia de Castro (13 de julio), María Toledo acompañada por Andy y Lucas y el bailaor Manuel Fernández Montoya ‘El Carpeta’ (18 de julio), Pitingo (25 de julio), encargado del tributo a la cantautora y compositora peruana Chabuca Granda, Veintiuno (28 de julio), Carles Benavent, Tino di Geraldo y Jorge Pardo (7 de agosto), Nataliza Lacunza (15 de agosto), Abdón Alcaraz (26 de agosto) y Françoiz Breut (27 de agosto), además de Pastora Soler (29 de agosto), son otros de los conciertos programados.

Además, el 8 de agosto, numerosos músicos de jam sessions del circuito de música negra madrileña se juntarán en Fight For Your Rights para celebrar el 50º aniversario del álbum What’s Going On de Marvin Gaye, y los nuevos grupos tomarán el patio central del Conde Duque durante dos jornadas los días 20 y 21 de agosto, con actuaciones de Megane Mercury, Fresquito y Mango y Bea Pelea la primera noche, y Menta y Marta Movidas la segunda.

Artes escénicas

Del 8 al 11 de julio, en la Fundación March, el dramaturgo Ernesto Caballero dirige y versiona las Comedias mitológicas de Calderón de la Barca con la interpretación de Felipe Ansola, Carmen Conesa, Karina Garantivá, Estíbaliz Racionero y Germán Torres.

La Compagnia Finzi Pasca aterriza en Madrid en colaboración con la Embajada de Suiza para España y Andorra, con Bianco su Bianco, del 9 al 11 de julio, en las Naves del Español en Matadero. En el mismo espacio, del 15 al 17 de julio, la compañía catalana Les Impuxibles presenta en Suite TOC núm 6, dando voz a los colectivos silenciados y la desestigmatización de los trastornos mentales.

Bianco su Bianco, de la Compagnia Finzi Pasca.

La zarzuela tampoco faltará a la cita con Madrid. El género lírico por excelencia de la ciudad aterriza del 7 al 11 de julio con una nueva versión de La tabernera del puerto de Pablo Sorozábal a cargo de la Compañía Lírica Amadeo Vives y la Orquesta de la Comunidad de Madrid.

Además, la Banda Sinfónica Municipal se adentra en el corazón de Madrid con un repertorio de sus obras más familiares incluidas en el programa del concierto Música y Amor (29 de julio).

El festival celebra el bicentenario de la independencia del Perú con un homenaje a la cantante y compositora peruana Chabuca Granda a cargo de Pitingo

Danza en el festival

La apuesta por la danza continuará con la compañía de la Premio Nacional de Danza Eva Yerbabuena, que estrena en Madrid su último espectáculo, Al igual que tú, los días 15 al 17 de julio en el patio central de Conde Duque. Además, el coreógrafo africano Gregory Maqoma imagina en Broken Chord un espectáculo inspirado en el coro sudafricano formado por jóvenes cantantes negros de ambos sexos que a finales del XIX emprendió una larga gira por Gran Bretaña, Canadá y Estados Unidos (22, 23 y 24 de julio).

La coreógrafa madrileña Sara Cano y el folclore más vanguardista de Vengo!, Premio Max 2020 a Mejor Coreografía (30 y 31 de julio) y el prestigioso Slovenian National Theater Opera and Ballet Ljubljana (del 11 al 13 de agosto) con su programa Wind son otros de los espectáculos que podrán verse.

Vengo! Foto: © marcosGpunto.

Instituto San Isidro: nueva sede del festival

El Instituto San Isidro, el centro educativo más antiguo de España y también una institución imprescindible de Madrid, se incorpora este año a Veranos de la Villa. Acogerá la representación de El animal de Hungría de Lope de Vega el 20 y 22 de agosto a cargo del Colectivo Állatok/Escénate; Fiat Lux, con Marta Torrella y Helena Ros; y una interpretación del Romancero Gitano de Federico García Lorca por la veterana actriz Nuria Espert y el director de teatro Lluís Pasqual.

Por otra parte, la ilustración y el cómic tendrán su hueco con Aquí llegan ellas… desde Suecia con cómics nuevos, una recopilación de las obras gráficas de dibujantes suecas como Liv Strömquist y Nina Hemingsson que tendrá lugar del 1 de julio al 29 de agosto en CentroCentro, la exposición ¿Pintas o dibujas? Un paseo por el arte de la mano del cómic, organizada por Acción Cultural Española y comisariada por Jorge Díez (del 1 de julio al 24 de agosto) en el paseo de Recoletos y la propuesta Concierto ilustrado a cargo de María Hesse y Tulsa (22 de agosto).

Cine en el parque de la Bombilla con el ciclo Cine caliente: Bollywood a la madrileña, cabaret con la propuesta de la artista peruana Ety Fefer, Grumildos, que podrá verse del 3 al 8 de agosto en la Sala de las Bóvedas de Conde Duque, una narrativa de la ciudad a través de los tatuajes con el Proyecto Memento (20 y 21 de agosto) y gastronomía con el ciclo Comerse el verano, donde cocineros y reposteros de la capital –desde estrellas Michelín a creadores de nueva hornada– prepararán una receta por cada actividad de la programación son otras de las actividades del festival.