Vuelven los Garbage. Y no se callan la boca

La potente voz de Shirley Manson se volverá a escuchar al frente de Garbage. La banda de los productores norteamericanos Butch Vig, Steve Marker y Duke Erikson y la carismática escocesa presentará en junio su disco No Gods No Masters, el séptimo de su carrera y el primero en cinco años.

Este martes los seguidores de la agrupación de rock alternativo pudieron conocer la tónica del futuro disco, por medio del adelanto de The Men Who Rule the World, en un video de collages dirigido por el chileno Javi.MiAmor.

La canción, pendular entre el rock industrial y el pop electrónico, denuncia el capitalismo, el racismo, el sexismo y la misoginia en el mundo.

Contra los males del mundo

Este es, a grandes rasgos, el sentido del nuevo disco. El nuevo material “es nuestra manera de darle sentido a un mundo que está malditamente loco, y al asombroso caos en el que nos encontramos”, dijo la cantante Manson.

Que sea el séptimo disco también tiene una importante carga simbólica para la agrupación, porque representa tanto las siete virtudes como los siete pecados capitales, dijo la escocesa.

“Este es el disco que sentíamos que teníamos que hacer en este momento”, añadió.

Garbage presumiendo de estilismo. Foto Garbage.com

Un largo camino de regreso

Producido por Billy Bush, habitual colaborador de la banda, marca el regreso de los Garbage tras la edición de Strange Little Birds, de 2016.

La gestación fue un proceso largo: en el 2018 ya habían grabado los primeros demos, pero la pandemia ha retrasado sus planes.

Portada del nuevo disco de Garbage. Foto Garbage.com

Material inédito

El nuevo disco se lanzará el 11 de junio. En la edición de lujo digital y en CD, además de los 11 temas propios, habrá covers de David Bowie (Starman) y Bruce Springsteen con Patti Smith (Because the Night); además de material inédito y colaboraciones con otros artistas de rock alternativo como Brody Dalle, Screaming Females y Brian Aubert.

La versión de lujo del nuevo disco incluirá material inédito de Garbage y covers de Bowie y Springsteen

Al otro día se pondrá a la venta una edición especial en vinilo, con el disco en color rosa, y con una portada diferente.

En búsqueda de la revancha

La banda debutó con éxito en 1995 con Garbage, el disco que tenía éxitos como Milk o Stupid Girl. Su segundo disco, Garbage version 2.0, fue más electrónico y menos pop que el antecesor, pero igualmente logró un notable desempeño en ventas.

Los trabajos siguientes no lograron el mismo nivel de impacto, y cada tanto la banda se tomaba largas pausas para que sus miembros se dediquen a producir otros grupos (recordemos que Butch Vig fue el productor del excelente Nevermind de Nirvana).

Habrá que ver si No Gods No Masters es la esperada revancha de Manson y compañía.