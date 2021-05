Primavera Sound: dinosaurios resucitados en un festival de récord

La sequía de festivales de verano de gran envergadura este año se resarcirá, esperamos, con una avalancha de eventos para el 2022. Así se vio con el Sónar, y esos mismos pasos está haciendo la organización del Primavera Sound.

Este festival, que tras doble cancelación de 2020 y 2021 por fin podrá festejar sus 20 años de vida, regresará el año que viene con la presentación más ambiciosa de su historia: nada menos que 500 artistas.

Más grande, más días

Entre viejas glorias y otros en la cúspide de la ola, una larga lista de grupos y solistas internacionales y españoles desfilarán a lo largo de 11 días, entre el 2 y el 12 de junio en los escenarios del Parque del Fòrum, en el límite entre Barcelona y Sant Adrià del Besòs.

Dua Lipa, la gran estrella del británica llega al Primavera. Foto Primavera Sound

De los 500 artistas programados ya han confirmado 415 de ellos, que se presentarán entre el 2 y 12 de junio

La ampliación del perímetro para el evento musical y de las jornadas permitirá que cada día puedan asistir entre 75.000 y 80.000 personas.

Pero también habrá otros espacios de la ciudad que acogerán presentaciones, tras el acuerdo alcanzado con la Asociación de Salas de Conciertos de Cataluña “para que recuperen el protagonismo que han perdido en estos dos años”.

Entre estas están dos salas del Teatro Apolo, las dos de Razzmatazz, Sidecar, Red58, Luz de Gas, Jamboree, La Nau, y la Sala Bóveda.

Antonia Font vuelve a reunirse para el Primavera Sound. Foto Primavera Sound

Las figuras principales

La primera semana tendrá el lema “en búsqueda del tiempo perdido”. Y grandes dinosaurios de la música alternativa, algunos incombustibles, encabezarán el cartel de las presentaciones del 2, 3 y 4 de junio, como Beck, Nick Cave and the Bad Seeds, The Strokes, el proyecto animado-musical de Gorillaz, los góticos Bauhaus y The National.

Tyler, the Creator; Jorja Smith, Pavement y Tame Impala también estarán esos días, junto con Amaia, Bad Gyal, C.Tangana, Manel, Yo la Tengo, Jamie XX, Disclosure y Diiv, entre otros.

Nick Cave & The Bad Seeds nunca se apagan

Entre medio, del 5 al 8 de junio, el primavera se expande en los teatros y salas de Barcelona, donde muchos artistas repetirán en performances más íntimas y cercanas de lo que permiten los grandes escenarios al aire libre.

Leer más: Este verano la cultura se toma la revancha

La tercera franja de espectáculos, del 9 al 11 de junio, llevan el lema “El tiempo recuperado”, y por los escenarios del Fòrum pasarán Dua Lipa, Interpol, Lorde, Massive Attack, The Jesus and Mary Chain, Megan Thee Stallion, Yeah Yeah Yeahs, Antònia Font, Mogwai y muchos más.

Beck vuelve a Barcelona

También en la playa

El cierre, el 12 de junio, será con el evento Brunch on the beach, donde se montará un escenario en la playa de Sant Adrià, en la que tocarán Nina Kraviz, Amelie Lens y Peggy Gou, además de desfilar los DJs Nicola Cruz, Monolink, Anika Kunst y Malika, entre otros.

La mayoría de estos artistas iban a integrar la cartelera de la edición de este año, y todavía falta confirmar unos 85 músicos y agrupaciones más para llegar al número mágico de 500.

La fundación del Primavera

Más allá del impacto musical, el director Alfonso Lanza anunció creación de la Fundación Primavera Sound, que focalizará las acciones sociales del festival en los barrios barceloneses de Besòs, Maresme y Diagonal Mar y en Sant Adrià de Besòs.

Con sede en el barrio del Besòs y con una dotación inicial de 200.000 euros, ofrecerá cursos, talleres, charlas, becará a jóvenes del barrio y establecerá convenios con diferentes institutos.

Foto de apertura: Ariel Martini-Flickr