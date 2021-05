El nuevo single de Coldplay se escuchará hasta en el espacio (literalmente)

Quedan apenas unas horas para escuchar lo nuevo de Coldplay, High Power, un tema anticipado con mucho misterio y para cuyo lanzamiento se ha creado hasta una radio alienígena –Alienradio.fm– además de crípticos mensajes en vídeo y redes sociales. Producido por Max Martin, el tema será, además, el primero en contar con una “transmisión extraterrestre”. ¿Cómo? Para que se oiga fuera del planeta, contarán con la ayuda de un astronauta en la Estación Espacial Internacional.

El francés Thomas Pesquet, de la Agencia Espacial Europea (ESA) y actualmente a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS por sus siglas en inglés) será el destinatario de esta transmisión especial, que podrá seguirse por el canal del Youtube de la banda a partir de las 00:01 (01:01 hora española) de este viernes 7 de mayo.

SIGNAL FOUND. EXTRATERRESTRIAL COMMS ESTABLISHED. @thom_astro @esa #ISS #missionalpha #higherpower BROADCAST INCOMING: 00.00 BST / 01.00 CET FRIDAY 19.00 ET / 16.00 PT THURSDAY

En redes sociales puede verse el teaser del tema con el mensaje ‘Señal encontrada. Comunicaciones extraterrestres establecidas”.

El grupo británico ya adelantó el pasado 29 de abril el lanzamiento de este nuevo sencillo, acompañado por signos crípticos y palabras en un aparente idioma inventado, vinculado al proyecto Alienradio.fm.

Además, el pasado lunes 3 de mayo difundieron un fragmento de la canción durante 24 horas a través de Tik Tok.

Según la banda liderada por Chris Martin, la canción High Power llegó “a través de un pequeño teclado” y “el lavabo de un baño”, aunque sin ofrecer más detalles sobre el tema del que, eso sí, han destacado la labor del compositor sueco Max Martin como productor, a quien describen como “una verdadera maravilla del universo”.

Higher Power, the new single, out Friday!



