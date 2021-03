El nuevo disco de Kings of Leon llega disfrazado de criptomoneda

Después de un silencio de cuatro años -incluido el parón motivado por la pandemia-, mañana 5 de marzo sale a la luz un nuevo disco de Kings of Leon. Más allá de la publicación de un nuevo trabajo, que además certifica el estado de gracia en el que se encuentra la banda estadounidense de rock, el lanzamiento hará historia al convertirse en el primer disco en formato criptomoneda que sale al mercado.

En realidad, NFT, o token no fungible, When your see yourself es el nombre de lo nuevo de la banda de Nashville formada por los formada por los hermanos Caleb, Jared y Nathan Followill junto a su primo Matthew Followill. A diferencia de las criptomonedas al uso, en las que todos los tokens son iguales, cada uno de los token no fungible es único y limitado en cantidad, lo que hace de él un bien escaso y objeto de colección.

Los NFT se consideran uno de los elementos fundamentales de la nueva economía digital impulsada por el blockchain y ha sido experimentado ya en proyectos en el mundo del gaming, certificados de identidad digital, licencias o artes plásticas. También en el campo de la música, donde grupos como Portugal. The man o los músicos Shawn Mendes, Grimes y Mike Shinoda de Linkin Park ya se han interesado por el concepto e, incluso, han probado con la venta de entradas, pero nunca se había lanzado un disco al completo.

Disco en NFT

Así, mañana, cuando el nuevo disco, que ya se han publicado los singles ‘100.000 People’ y ‘Echoing’, salgan a la venta en Spotify, iTunes, Apple Music, Amazon, también lo hará una versión NFT disponible en Yellowheart, la compañía especializada en este ámbito con la que se ha aliado Kings of Leon. Esta será la única que incluirá el álbum pero también una serie de ventajas especiales.

Los tokens solo se venderán durante dos semanas y no se harán más, por lo que se espera que se conviertan en objetos de colección con un valor al alza

A un precio de 50 dólares el token, ofrecerá contenidos exclusivos como una portada del disco alternativa y en movimiento, una descarga digital y un vinilo de edición limitada. NFT Yourself, como se llama este disco alternativo, se ofrece en tres formatos o tipos de token, según explica Rolling Stone: uno con contenidos especiales del álbum, otro con privilegios para espectáculos en directo, como entradas en primera fila de por vida en sus conciertos, y un tercero con material audiovisual, como fotografías tomadas por el guitarrista Matthew Followill.

Toda la parte creativa es obra de la compañía encargada de la creatividad de la banda desde hace años, Night after Night, mientras que al parte tecnológica fue desarrollada por Yellowheart. A la venta a partir de las 12 de la mañana, solo se podrán adquirir durante dos semanas. Después de ese tiempo no se harán más tokens, por lo que, se espera, se convertirán en objetos de colección con un valor al alza.

Kings of Leon. Foto: Matthew Followill.

Según Yellowheart, las posibilidades de las NFT van mucho más allá de la venta de entradas –incluso con la ventaja de hacerlo directamente y evitar intermediarios- y podrían contribuir a devolver valor a la música y mejorar tanto la experiencia de los fans como su relación con los artistas. Fundada en 2018 por Josh Katz, la compañía va a la contra de un modelo de descargas en el que, “por la menor cantidad de dinero posible, tienes acceso a todo”. Además de considerar que daña a los artistas, su predicción es que, gracias a los tokens, los aficionados modernos querrán volver a poseer música.

Los impulsores de la aplicación de criptomonedas a la industria musical consideran que contribuirán a devolver valor a la música y mejorar tanto la experiencia de los fans como su relación con los artistas

Como extra en este lanzamiento, Yellowheart ha acuñado 18 ‘Golden tickets’ NFT para la próxima gira de Kings of Leon que, además de la entrada, ofrecen experiencias vip como coche con chófer o un rato con los integrantes del grupo antes del concierto. Parte de los beneficios se destinarán al fondo Crew Nation de Live Nation, que ofrece apoyo a los trabajadores de la industria musical afectados por la crisis de la covid-19.

Según Yellowheart, se trata de una especie de prueba que mostrará hasta qué punto las criptomonedas pueden ofrecer control sobre las entradas. La tecnología, según ellos, puede usarse para tickets normales, de modo que se establezcan, por ejemplo, porcentajes en cada venta de la moneda que podrían ir al artista o a una organización benéfica determinada. También se podrían establecer precios máximos, erradicando así la tradicional reventa.

Por su parte, la banda, aseguró en un comunicado que el trabajo de When you see yourself supone una «asombrosa reimaginación» de su trabajo. Con el proyecto de NFT el objetivo pasaba por “deconstruir, degenerar y distorsionar los símbolos y fotografías icónicas de la banda”.

“Nos acercamos al lanzamiento de When You See Yourself de una manera tan analógica, desde el enfoque de la banda en el estudio hasta el rodaje” del videoclip, aseguran, que el proyecto NFT Yourself con una mentalidad de arte digital fue un chute de electricidad. Más allá de las novedades en cuanto a música y arte digital que incluye el trabajo, los artistas esperan que sus seguidores aprecien «el innegable poder y la emoción que resulta de la colisión de lo analógico y lo digital”.