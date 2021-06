Mad Cool regresa a puro rock de estadios

Las esperanzas que la pandemia sea solo un recuerdo agita el relanzamiento de los festivales de verano, que echan mano de artistas del momento y otros que vivieron años mejores para encabezar sus carteles.

Mad Cool, uno de los más multitudinarios de la oferta musical estival de España, anunció la programación de la edición 2022, tras las postergaciones de los últimos dos años.

Mad Cool regresa en el 2022 tras las cancelaciones de los últimos dos años. Foto Kiko Huesca | EFE

El mejor festival

“Será el mejor cartel de todas las ediciones” prometen sus organizadores. Y a juzgar por el cartel, parece que van en esa senda.

El regreso de Metallica a Madrid será la nota fuerte del primer día del festival Mad Cool

Para ello, en esta quinta edición han recurrido a visitantes clásicos del festival madrileño como a artistas que debutarán por primera vez en el recinto ferial de Barajas.

Cartel de los cuatro dias de Mad Cool. Foto Mad Cool

De Metallica a Pixies

El festival se realizará entre el 6 y el 9 de julio en el recinto de Valdebebas-Ifema. El día del debut tocarán Twenty One Pilots, los indies Placebo, Wolf Alice, Carly Rae Jepsen y el cierre será con el potente regreso de Metallica.

El día 7 The Killers e Imagine Dragons serán las atracciones principales de una jornada que también tendrán en los escenarios al metal alternativo de Deftones, St.Vicent, Foals y Sigrid, entre otros.

Metallica estará presente en el Mad Cool. Foto Mads Claus Rasmussen EFE

El 8 vuelve el rock para multitudes con el trío Muse, que cerrarán un día de música con Faith No More, Tove Lo, Alt-J, The War on Drugs y el jazz de Jamie Cullum.

Esta edición tendrá 104 artistas y grupos, y todavía faltan confirmar algunos nombres más como cabeza de cartel

La última jornada estará encabezada por dos pesos pesados de rock alternativo, Pixies y Kings of Leon, quienes estarán prologados por los británicos de Royal Blood, la sueca Zara Larsson, Editors y Leon Bridges.

Muse vuelve a España tras dos años. Foto JuanJo Martín EFE

Más de 100 artistas en escena

En total habrá 104 bandas y artistas en los escenarios. Y seguramente habrá algunos más, porque los organizadores adelantaron que todavía faltan confirmar un par de grandes nombres como cabeza de cartel.

Las entradas compradas para las ediciones de 2020 y 2021 son válidas para esta edición. Los precios de los tickets por el día y los abonos se mantienen en los mismos precios, y los que quieran solicitar el reembolso podrán gestionarlo a partir del 7 de julio.