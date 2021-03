El festival Cruïlla, un oasis musical entre tantas restricciones

La suspensión del Primavera Sound fue un jarro de agua fría a todos los amantes de la música que pensaban retomar la tradición de festivales veraniegos en Barcelona.

Pero hay una saludable excepción para que la temporada no sea un desierto: el festival Cruïlla, que confirmó que se realizará entre el 8 y el 10 de julio.

Natos y Waor. Foto Cruïlla

La seguridad en la cultura es posible

La organización recordó que el año pasado, con la realización de Cruïlla XXS “demostramos que es posible mantener viva la actividad cultural y al mismo tiempo ser rigurosos con los protocolos sanitarios”.

Aquel festival se realizó con aforos limitados en varios lugares de Barcelona. Esta vez, la idea es volver al gran recinto de Parc del Fórum, en el extremo este de la ciudad, para crear una burbuja sanitaria que garantice la protección de los asistentes.

Love of Lesbian, la prueba de fuego

El antecedentes más inmediato será el concierto de Love of Lesbian programado para el 27 de marzo en el Palau Sant Jordi, donde se espera la asistencia de 5.000 personas.

Todos ellos tendrán que portar mascarillas y se les realizará un test de antígenos. Así, todos podrán “bailar y saltar sin distancia de seguridad”.

Manel. Foto Cruïlla.

Los artistas confirmados

En esta edición están programadas las actuaciones de Kaseo.O, Natos y Waor, Lágrimas de Sangre y Rayden para el jueves 8 de julio; de Editors, Sopa de Cabra, Manel, La casa azul y Two Doors Cinema Club para el viernes 9; y de Morcheeba, Dorian y Of Monsters and Men para el sábado 10.

Los que se han dado de baja del calendario inicial son Residente y Fat Freddy’s Drop, que cancelaron sus giras internacionales y no podrán llegar hasta Barcelona.

Sopa de Cabra. Foto Cruïlla

Apostar por la música ‘de casa’

El festival confía así en el público que «no sólo espera ver a grandes estrellas internacionales», sino que también tiene interés «por la música hecha en casa» y está dispuesto a «hacer piña para reactivar la cultura en directo del país».

La organización del Cruïlla recuerda que “la cultura en directo no es la causante de la propagación del virus”

Editors. Foto Cruïlla

Con esta apuesta, y tras la realización del festival en formato pequeño el año pasado, la gente del Cruïlla recuerda que “la cultura en directo no era la causante de la propagación de la covid-19”.

“Gracias a eso, la cultura pasó de ser la primera en cerrar a ser una de las últimas actividades en confinarse cuando volvió a aumentar el riesgo”, precisan los promotores del evento musical.