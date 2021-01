Estos son los discos y regresos más esperados para el 2021

El 2020 ha sido un año de incertidumbre, retrasos y cancelaciones en el mundo de la música, pero la imaginación y la valentía han conseguido abrir algunas grietas en una época marcada por el coronavirus.

Festivales como el ‘Quédate en casa’ y conciertos espontáneos de artistas como Estopa o Rozalén consiguieron llevar la música a los hogares confinados a través de las redes sociales.

Además, músicos como Lady Gaga, Ariana Grande, Dua Lipa y Dani Martín no han querido esperar al fin del COVID-19 y se han atrevido con nuevos lanzamientos a lo largo del año.

Los nuevos lanzamientos

Con ese impulso, la música en 2021 sigue activa y depara importantes novedades de la mano de Foo Fighters y Drake, mientras los amantes de este arte se ilusionan con el regreso de The Cure tras más de una década, esperan con ganas a Rosalía y están pendientes de los movimientos de Rihanna, Arcade Fire y Red Hot Chili Peppers.

Drake

La música en 2021 empezará con artistas como Drake, quien ha confirmado el lanzamiento de su nuevo disco Certified Lover Boy para el mes de enero.

Drake

Será su sexto trabajo, en el que ha estado volcado durante la cuarentena, y cuyo primer sencillo oficial es una colaboración con Lil Durk.

Passenger

Drake compartirá mes con Passenger, que saca el 8 de enero su nuevo álbum Songs For The Drunk And Broken Hearted.

Foo Fighters regresa el 5 de febrero con su disco ‘Medicine at Midnight’

El británico Michael David Rosenberg, que se dio a conocer con Let Her Go, ya tiene disponible el disco en preventa y llegará a la sala Riviera de Madrid en octubre.

Foo Fighters

Medicine at Midnight será el esperado regreso del grupo estadounidense para el 5 de febrero.

Foo Fighters

Se puede encargar en múltiples plataformas, y cuenta con una lista de canciones que incluyen Making a Fire, Cloudspotter, Waiting on a War, Medicine at Midnight, No Son of Mine, Holding Poison, Chasing Birds y Love Dies Young.

Alice Cooper

Tres semanas después, el 26 de febrero, sale a la venta Detroit Stories, el nuevo trabajo de Alice Cooper.

El mítico cantante de rock duro y metal, nacido en Detroit, se acerca a los 30 discos a lo largo de cinco décadas de carrera exitosa.

Our Love Will Change The World es uno de los sencillos con los que ha ido abriendo apetito.

C. Tangana

Si alguien no conocía a C. Tangana, seguro que el éxito de Tú me dejaste de querer le ha abierto los ojos y los oídos.

‘El madrileño’ será su nuevo alias y nuevo álbum con colaboraciones para febrero, al que ha catalogado como un proyecto «un poco más arriesgado», con un «cambio de rumbo», dijo en una entrevista a Associated Press.

Lana del Rey

Chemtrails over the Country Club se espera para marzo. La estadounidense, con seis nominaciones a los Emmy, ha estado especialmente activa con la publicación de un libro y un audiolibro, y ha anunciado un primer sencillo homónimo de su nuevo disco para principios de enero.

Lana del Rey

Love of Lesbian

El grupo español de indie ya tiene nuevo disco para el 16 de abril del próximo año: Viaje épico hacia la nada (V.E.H.N).

El pasado 22 de diciembre anunciaron que ya está en preventa, y contiene 12 canciones, como la homónima, Eterna revolución, Viento de oeste y El mundo.

Leiva

El músico español Leiva, de celebración por el primer aniversario de Madrid nuclear, su último concierto, ha sido noticia también por la canción Partido a partido: un regalo a ‘su’ equipo, el Atlético de Madrid.

Leiva

Aunque sin fecha, ha adelantado a EFE que tendrá un trabajo inédito de estudio en 2021, con dos productores (su colaborador habitual, Carlos Raya, y el músico Adán Jodorowsky) y dos centros neurálgicos: Madrid y México.

The Cure, Rihanna y Rosalía generan ilusión

Si bien estos son algunos de los ya confirmados de manera oficial, no son las únicas buenas noticias que se esperan en el mundo de la música para 2021.

Se da como bastante probable que el nuevo disco de Rosalía, dos años después de El mal querer, salga este 2021.

Es muy probable que el nuevo disco de Rosalía vea la luz este año

Ella ya ha apuntado que está cerrando las grabaciones y se encuentra «muy contenta» con las canciones, y se sabe que está trabajando con Pharrel Williams.

Rosalía

Una de las grandes novedades en la música es la vuelta de The Cure, 12 años después de último álbum. Si bien se llegó a pensar que saldría en 2020, ellos pidieron «paciencia» para poder cumplir con las expectativas de su regreso.

El regreso de las grandes

Tras una espera de un lustro, se prevé para 2021 el nuevo disco de Adele, que lleva trabajando en él desde 2019 y se ha visto retrasada por el coronavirus, y la salida de Black Diamond, de Janet Jackson.

Adele

Lo nuevo de Billie Eillish se encuentra «al 50%»; se espera el nuevo trabajo de Beyoncé, más centrada los últimos años en sus proyectos empresariales; y se considera posible la llegada de Kanye West y Rihanna, quien no ha dicho cuándo saldrá el disco, pero sí que está «trabajando a destajo».

Finalmente, las esperanzas no se pierden respecto el sexto álbum de Arcade Fire y el 12º disco de Red Hot Chilli Peppers, mientras que en español Alejandro Sanz, Enrique Iglesias y Jorge Drexler son algunos de los autores que podrían sacar nuevo material en 2021.

Noticia original de Business Insider. Autor: Carlos Galán Feced