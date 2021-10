Así es como los grandes teatros del mundo celebran el Día Mundial de la Ópera

Hace cuatro años las casas de la lírica más importantes de Europa se unieron para impulsar el Día Mundial de la Ópera. De las diferentes ediciones realizadas, nunca hubo tanta expectativa como la que se va a organizar para este 25 de octubre.

Es que la celebración de esta jornada tiene un aire a revancha, es una victoria contra la recesión que ha causado la pandemia, que ha obligado a algunos centros a cerrar sus puertas como La Scala de Milán, lo que sólo había sucedido en la Segunda Guerra.

Las presentaciones virtuales y en plataformas como My Opera Player han sido un bienvenido sucedáneo, que pudo mantener viva la llama de la lírica en los peores meses del confinamiento.

El festejo del Teatro Real de Madrid

En España, el Teatro Real tiene preparadas una interesante propuesta para este 25 de octubre: es el espectáculo con una gran carroza que se presentará en la plaza de Isabel Internet, frente al Teatro Real.

La carroza del Teatro Real ofrece dos actuaciones abiertas al público. Foto Teatro Real

El Teatro Real presentará dos actuaciones en la plaza de Isabel II, donde se podrán ver a solistas de su orquesta interpretando obras de Mozar y Händel

Serán dos actuaciones, una a las 13:00 y otra a las 19:00 donde se podrá ver a solistas de su orquesta titular interpretando el Cuarteto de Cuerdas nº 15 de Mozart y la suite Música acuática de Händel, en una versión para quinteto de metales.

Homeajes a Bizet y Strauss

El lema del día mundial es Opera Reboot (el regreso a los espectáculos), en donde otros teatros que se adhieren se suman con puestas en escena que de paso homenajean a George Bizet y Johan Strauss II, grandes compositores que han nacido, precisamente, un 25 de octubre.

El Festival Castell de Peralada, de Girona, ofrece un pase gratuito para ver la producción de La Traviata que se estrenó en ese pueblo medieval en el 2019.

El Teatro de la Maestranza de Sevilla presenta un concierto en directo desde su azotea protagonizado por jóvenes talentos de la ciudad.

En tanto el Teatro Echegaray de Málaga acoge el recital Voces en femenino, en el que María Rojas, María Calvo y María Luz Román interpretarán arias y dúos de célebres autores.

Iolanta, la última opera de Tchaikovsky, en una presentación en Estocolmo – Foto Operavision

El Día de la Ópera por el mundo

Los grandes teatros del mundo también tienen una agenda especial para esta jornada. Las casas de ópera de Tokio, París, Londres, Hannover, Ámsterdam, Varsovia, Parma enlazarán una serie de espectáculos en diferentes horarios, que se pueden seguir online desde la web de Operavision.

El New National Theatre de Tokio permitirá seguir los pasos de sus artistas mientras preparan la ópera L’impresario in angustie de Domenico Cimarosa, sobre un empresario en apuros que trata de lidiar con cantantes que no cooperan.

En París la joven soprano belga Jodie Devos es la guía en la película sobre la Opéra Comique, que presenta a la próxima generación de talentos en ese teatro de la capital francesa.

Teatros como el Royal Opera House Covent Garden ofrecen visitas virtuales a la trastienda de sus instalaciones

La Royal Opera House Covent Garden de Londres abre las puertas de su trastienda para conocer cómo se producen sus espectáculos. Allí se ofrece también el tour Escenarios y celdas de Convent Garde, sobre la historia más tenebrosa de este teatro.

Espectáculo de Andrea Chernier en Budapest. Foto Attila Nagy – Operavision

La Staatsoper de Hannover presentará un encuentro virtual con los jóvenes cantantes, Darwin Prakash, Sarah Brady y James Newby; pero en vez de centrarse en la música, conversarán sobre sus pasatiempos, como jugar rugby, recoger setas o andar a caballo.

En Nueva York, el Met Opera tiene previsto publicar un vídeo para celebrar el Día Mundial de la Ópera con el que recordará los mejores momentos de la institución, así como su histórico regreso tras la pandemia el pasado 28 de septiembre, que marcó la primera vez que se interpretaba en la institución una obra compuesta por un afroamericano.

Los tres pilares del Día Mundial de la Ópera

La celebración del Día Mundial de la Ópera se centra en tres pilares: ópera verde, igualdad de oportunidades y visibilidad del talento emergente.

Por ello la Weiner Staatsoper, en la capital de Austria, presentará publicaciones en sus redes sociales de vídeos realizados por la escuela de canto para niños, la academia de ballet y el Opernstudio, un programa para jóvenes artistas.