David Bowie sigue brillando. El músico británico, una de las figuras más importantes del pop en el siglo XX, había grabado un disco en el 2001 que por diversas razones -entre ellas las trabas de su discográfica- dejó guardado en un cajón. Ahora verá la luz.

Este disco se llama Toy y será publicado oficialmente el próximo 26 de noviembre. Según comunicó la discográfica Parlophone Records, el tardío nacimiento no será en solitario sino que estará acompañado de un set de 11 CDs y 18 vinilo llamado David Bowie: Brilliant Adventure (1992–2001).

En ellos se recorrerá la carrera de los años ’90 con remezclas de los temas de los discos Black Tie White Noise, The Buddha of Suburbia, Outside, Earthling y Hours; además de las sesiones en la BBC en junio de 2000 y varias rarezas y tomas inéditas.

Bowie grabó el disco como en los viejos tiempos

Los seguidores del creador de Let’s Dance y Heroes esperan que el contenido de Toy sea de major calidad que el dudoso gusto del arte de tapa, que muestra a un bebé con el rostro de un Bowie adulto.

Bowie grabó ‘Toy’ con su banda de siete músicos tocando en el estudio como si fuera un directo

El set de discos de David Bowie- Brilliant Adventure. Foto davidbowie.com

El disco se grabó en Manhattan como “en la vieja escuela”, dijo su co-productor Mark Plati, donde Bowie tocó con su banda en el estudio como si estuvieran en un concierto, de alguna manera repitiendo la performance que habían tenido en el festival de Glastonbury el año anterior.

Según describe Plati, el disco refleja “un momento capturado en un ámbar de alegría, fuego y energía” por parte de Bowie y sus músicos.

Cómo es el disco inédito de David Bowie

El disco está integrado por nuevas versiones de varios temas compuestos por el artista entre 1964 y 1971; una práctica habitual en su carrera.

Entre ellos se encuentran Liza Jane, el tema con el que debutó en el panorama musical cuando se presentaba como David Jones With the King Bees; el que fue su tercer single You’ve Got a Habit of Leaving (como se escucha en este video de YouTube); y una nueva versión de Silly Boy Blue, que había sido registrado en su primer disco, en 1967.

“Las canciones están tan vivas y llenas de color que se escapan de los altavoces” había dicho Bowie en 2001

Canciones vivas y llenas de color

Bowie había quedado encantado con las sesiones de grabación con sus siete músicos, y sabía que había pocas oportunidades de producir un disco en esas condiciones.

“Las canciones están tan vivas y llenas de color que se escapan de los altavoces. Es increíble que hayan sido escritas hace tanto tiempo”, dijo en un post en Internet en 2001, cita The Guardian.

Su idea era mantener el espíritu del directo, tratando de retocar lo menos posible en la post producción. Y de publicarlo por sorpresa, un concepto que ahora puede estar de moda pero que hace 20 años atrás era muy raro.

La edición especial de ‘Toy’. Foto Parlophone Records

Los problemas de Bowie con la discográfica

Pero la discográfica EMI/Virgin -había dicho Bowie en un webchat con sus fans- puso trabas al lanzamiento de Toy, lo que terminó decidiendo la partida del músico y fichar por Columbia Records.

Con Toy guardado en un cajón, el músico se concentró en la producción de Heathen, un disco más experimental y oscuro, que reflejaba su sentimiento tras el 11-S

Alguna canción de Toy como Afraid se incorporó a Heathen, otras aparecieron en compilados de ediciones B como Nothing Has Changed de 2014.

Unos años antes, en 2011, una copia ilegal de Toy se subastó por Internet y su contenido fue difundido por plataformas de intercambio de archivos.

Ahora se lo podrá escuchar como Bowie hubiera querido.

Bowie fue uno de los músicos más influyentes del pop en el siglo XX. Foto Martin Rickett | EFE

Más piezas inédita de Bowie

Su llegada se produce en un año en que se están viendo más trabajos inéditos que nunca del músico inglés.

En mayo se presentó una edición especial que complementa al relanzamiento de The Man Who Sold The World, en su 50 aniversario.

El set de dos discos de Metrobolist presentaba 21 temas inéditos, entre canciones descartadas, temas compuestos para películas y varias participaciones en la BBC.