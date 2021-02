Así será el nuevo álbum de Coldplay

Vuelve Coldplay, y su música puede ser un buen bálsamo de esperanza frente a la crisis.

La banda de Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion lanzará un nuevo disco, posiblemente para septiembre de este año, que se llamará Music of the Spheres (Música de las esferas).

Producto del confinamiento

La llegada del noveno disco de la banda inglesa fue anticipado por The Sun, aunque oficialmente el grupo no se pronunció al respecto.

Según precisa el medio británico el disco fue concebido durante estos meses de pandemia y confinamiento.

Para evitar que alguien lucre con la novedad, la banda ya registró ese nombre en la oficina de patentes, tanto para el álbum como para el aluvión de recuerdos que se venderá en los futuros conciertos.

Concierto de Coldplay en Australia. Foto Dan Peled-EFE

Pistas para fanáticos

Coldplay siguió el juego que suelen hacer Taylor Swift y otros artistas de dar pistas para mantener la expectativa entre sus fans.

En la edición en vinilo de su trabajo anterior, Everyday Life, Coldplay incluyó la frase Music of the Spheres en el centro de disco. Y debajo, en una letra muy pequeña, se podía leer “Coldplay llegará pronto”.

Un avance del nuevo disco

Todavía no se conoce cuáles serán los temas, ni si seguirá la línea de su antecesor, donde Martin y compañía probaron sonidos más experimentales, lo que llevó a algunos críticos a calificar al disco como ‘confuso’.

Otros medios, como New Musical Express, consideraron que sus integrantes son más innovadores de lo que el gran público suele considerarlos.

En diciembre Coldplay presentó el tema ‘Flags’, que será incluido en el futuro álbum

Por lo pronto, hace unos meses hubo un pequeño avance de lo que vendrá. En Instagram en diciembre presentaron el tema Flags (Banderas), que sí estaba incluido en la versión lanzada en Japón de Everyday Life, y que formará parte del nuevo disco.

Coldplay en el 2006. Foto Dean Lewins-EFE

Apoyo solidario

A pesar de que durante los meses de reclusión el grupo estuvo concentrado en el nuevo disco, también han tenido tiempo para organizar acciones solidarias, como suele ser habitual entre sus miembros.

En octubre subastaron un disco autografiado a beneficio de las acciones de Oxfam contra el coronavirus.

El diseño de Pilar Zeta, creado para el disco A Head Full of Dreams (Una cabeza llena de sueños) de 2015, muestra un montaje de diferentes fotografías que remite a los recuerdos de los cuatro músicos.