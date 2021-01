Yoko Ono y Janie Hendrix, detrás del nuevo canal de música de Amazon

Más música, más rápido, más fácil. Conciertos por streaming, lanzamientos en Tik Tok, temas en bucle en las stories de Instagram, millones de canciones en Spotify. En un momento en el que parece que la música se consume como si de fast food se tratase surge una iniciativa que propone otra forma de acercarse a los artistas y sus temas.

The Coda Collection ofrece, en cambio, “un nuevo camino para experimentar la música”. Más allá de transmisiones y vídeos promocionales, el canal, disponible a partir del 18 de febrero en Amazon Prime Video en los EEUU -y en el resto del mundo a lo largo de 2021- ofrecerá las historias de los momentos más icónicos de la música con perspectivas frescas, contenido único y vídeos exclusivos.

Yoko Ono y Janie Hendrix

Con un precio de 4,99 dólares mensuales y una prueba de 7 días gratuita para los abonados al servicio Prime, el servicio se pondrá en marcha con 150 títulos que incluyen el reciente documental Music, Money, Madness… Jimi Hendrix In Maui, The Rolling Stones On The Air, Johnny Cash At San Quentin, Miranda Lambert: Revolution Live By Candlelight o Bob Dylan’s Trouble No More, así como un documental del exbatería de Nirvana Dave Grohl.

Periódicamente se añadirán todo tipo de contenidos, como nuevas actuaciones de Jane’s Addiction y Stone Temple Pilots o grabaciones pocas veces vistas de artistas como Pearl Jam, Foo Fighters y AC / DC. También se emitirán títulos de archivo inéditos de Marvin Gaye, Miles Davis, Muddy Waters, los Rolling Stones, Bob Dylan o Jimi Hendrix.

“La forma en que el mundo aprecia la música está evolucionando y cambiando. The Coda Collection es la forma en que crecemos con ese cambio”, sostiene Janie Hendrix, hermana del mítico artista y productora de cine que, junto a Yoko Ono, es una de las impulsoras del nuevo canal.

Para Hendrix los amantes de la música quieren algo más que meras transmisiones de canciones y vídeos promocionales: “quieren conciertos y documentales, quieren un contexto cultural y, tal vez lo más importante de todo, quieren entender las historias detrás del arte y el artista”.

Johnny Cash.

Un viaje al corazón de las canciones

Es por eso que este nuevo canal ofrece “un viaje real hacia el corazón de las canciones y los artistas que las crearon”, añade Hendrix. Es el caso de su hermano, apunta, de que “siempre habrá el deseo de saber más sobre Jimi y lo que impulsó su creatividad”.

En este sentido redunda Jim Spinello, cofundador y CEO del canal, para quien “lo que se está perdiendo en el enjambre actual de servicios de streaming y motores de búsqueda es la conexión que aportan las historias que rodean las canciones y artistas que amamos”. Y este es el hueco que quiere rellenar The Coda Collection.

El canal cuenta con el apoyo de Sony Music Entertainment, Concord Music, Mercury Studios y Rhino Entertainment y, entre sus fundadores, además de Yoko Ono y su compañía Estate of John Lennon, Janie Hendrix y Experience Hendrix, se encuentran Jonas Herbsman y John McDermott, además de Spninello.

“La música siempre ha sido algo más que la canción. Es el lugar donde estabas, lo que hacías y con quién estabas cuando escuchaste esa canción por primera vez, es el verano en que esa canción sonaba en la radio día y noche”, explica Jonas Herbsman. Ese es el objetivo final de The Coda Collection que, más que un canal de música, promete convertirse en un agregador de emociones.