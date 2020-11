Mini óperas para las nuevas generaciones

Para salvar el futuro del género, hay que conectar la ópera con la sociedad actual. Ese el lema que hoy se impone en todos los teatros del mundo y el Liceu no es una excepción. A ello responde Sis solos soles (Seis solos solas), una producción lírica de innovador formato y autoría colectiva que el teatro tenía previsto estrenar el pasado 1 de noviembre y que ahora, tras las restricciones impuestas por la pandemia, ofrecerá en streaming abierto del 15 al 22 de noviembre.

La propuesta, una iniciativa de Ópera de Butxaca i Nova Creació que ha encontrado en el coliseo barcelonés el partner perfecto para desarrollar el proyecto, no tiene nada que ver con una producción convencional. De entrada porque no se trata de una ópera, sino de seis: todas de pequeño formato y una duración en torno a los 20 minutos, escritas por seis parejas de autores -compositor y libretista- para voz femenina y un solo instrumentista.

Su puesta en escena —que el teatro espera recuperar en el futuro— también es atípica ya que la previsión no es que las seis óperas transiten ante los ojos del espectador en un mismo escenario, sino que sea éste quien las vaya descubriendo en distintos espacios del teatro. Una idea que la covid-19 fue mermando desde un paseo libre, con el público de pie, a espectadores sentados en tres emplazamientos diferentes -Foyer, Box Jardí y Saló dels Miralls- con dos escenarios enfrentados. Una vez concluida la representación de la primera obra, los espectadores tenían que girar su silla para ver la segunda y finalizada ésta, continuar el recorrido repitiendo el mismo ritual.

Darrer missatge (Último mensaje), una de las mini óperas que estrena el Liceu. Foto: ©A Bofill.

La ópera ‘portátil’

“Se trataba de tener obras, ágiles, breves y muy portátiles, que se pudieran ver desde la proximidad en espacios diferentes, juntas o por separado, y que incluso se pudieran programar en forma de concierto”, explicaba Marc Rosich, responsable de la dirección escénica del proyecto y autor de dos de los libretos, en la presentación del montaje. “Además -añadía- este tipo de proyectos que tienen más de un autor nos ayudan a hacer de banco de pruebas, porque para hacer una ópera larga se ha de haber tocado antes el pequeño formato. Desde Òpera de Butxaca apostamos por ello y esperamos poder hacerlo muchas veces para escuchar el máximo posible de nuevas voces”.

Una chica aterrada por quedarse sin cobertura, una anciana se resiste a ser llevada a una residencia y una youtuber adolescente comunicándose con sus seguidores están entre los temas de estas minióperas

Las últimas restricciones a la actividad cultural cayeron como un jarro de agua fría apenas a tres días del estreno. Ante ello, el Liceu optó por grabar, a puerta cerrada, el ensayo general y ofrecerlo al público a través de su canal de Youtube durante una semana. La emisión estará disponible desde las 17.00 horas del domingo 15 hasta las 17.00 horas del día 22.

La soprano Lidia Vinyes Curtis canta para sus vecinos durante el confinamiento del pasado mes de mayo.

Como no podía ser de otra manera, los seis monodramas, con estilos muy diferentes, desde el drama a la comedia, abordan temáticas muy actuales; entre ellas, una chica que espera una llamada no se atreve a salir de casa por temor a quedarse sin cobertura; una anciana se resiste a ser llevada a una residencia y una youtuber adolescente envía a sus seguidores su último mensaje. Pasen y vean.

Una youtuber en el Foyer

Respetando el orden de edad de sus personajes, Sis Solos Soles arranca con Darrer missatge (Último mensaje), la historia de una youtuber adolescente que lanza a la red el que, dice, será su último mensaje antes del fin del mundo. A menos que sus seguidores con sus likes la convenzan de lo contrario. Obra del compositor y percusionista Mario G. Cortizo y con libreto de Marc Rosich, está protagonizada por la actriz y cantante Elena Tarrats, con acompañamiento instrumental del propio compositor.

Lidia Vinyes Curtis protagoniza ‘Callate’. Foto: ©A Bofill.

En contraste con el frenético ritmo de esta primera pieza, la segunda ópera, Cállate, se presenta como una partitura descarnada y dura en la que veremos a una mujer sumergirse en una bañera con la clara intención de suicidarse, al tiempo que deja entrever que detrás de esta decisión se esconde una historia de malos tratos. Concebida por Francesc Prat, también director musical del proyecto, y Oriol Pla, para mezzo a cappella, tiene como protagonista a la soprano barcelonesa Lidia Vinyes Curtis.

Sin cobertura

Los siguientes dos títulos se grabaron detrás del escenario del teatro, en el llamado Box Jardí. Aquí pudo verse, No és res urgent (No es nada urgente), con música de Agustí Charles y texto de Rosich. En su cuarta colaboración lírica, los autores proponen una comedia bufa en la que una joven, que espera una llamada de su amante, no se atreve a salir de casa por temor a quedarse sin cobertura en el ascensor. Acompañada por el violín de Marc Charles, la soprano María Hinojosa encarna a la protagonista.

La soprano María Hinojosa encarna a la protagonista de ‘No es res urgent’. Foto: ©A Bofill.

Combinando ironía, comedia y drama, el cuarto título lleva la firma de una de las figuras con más proyección de la nueva creación contemporánea española. A partir de un texto de Elena Tornero, el catalán Joan Magrané revisita el mito de Dánae y lo reconvierte en la historia de una mujer que regresa al subterráneo donde su padre la había encerrado en su adolescencia para abusar de ella. Con acompañamiento también de violín (Judit Bardolet) cuenta con la voz de la soprano Elena Copons.

Charlando con la nevera

El ahora virtual recorrido se completa en el Saló dels Miralls del teatro, con los dos últimos títulos. Voraç bellesa (Voraz belleza), con música de Lucas Peyre y libreto de Elena Tornero, es una divertida farsa en la cual una antigua soprano -interpretada por la mezzo Marta Fiol- conversa con su nevera, el único lugar que le depara alegrías, mientras sueña con el gran concierto que ofrecerá al día siguiente. A la espera de la llegada de la orquesta para el ensayo, se presenta el violonchelista (Àlex Rodríguez Flaqué), quien la acompaña en el canto.

Una antigua soprano interpretada por Marta Fiol conversa con su nevera en ‘Voraç bellesa’. Foto: ©A Bofill.

El proyecto finaliza con una obra que lleva la firma de la flamante premio Nacional de Música 2020, la barcelonesa Raquel García Tomás. Con libreto de Victoria Szpunberg, Per precuació (Por precaución) se adentra en la desesperación de una mujer anciana a quien su familia quiere trasladar a una residencia. La soprano Maria Dolors Aldea y el arpista José Antonio Domené interpretan una partitura de suaves, pero también dramáticos matices, que actúa como colofón a un proyecto que aspira acercar la ópera a nuevos públicos.

Con las nuevas restricciones que han obligado a teatros, auditorios y salas de conciertos a bajar otra vez el telón, la fórmula del on line vuelve a revelarse como el espacio idóneo para que la música siga sonando. Así lo ha hecho el Liceu con las funciones de la ópera Don Giovanni que no pudieron llevarse a cabo —que finalizan el domingo 15 para ceder el testigo a Sis Solos Soles— y también, con el concierto De Carmen Amaya a Estrella Morente, protagonizado por la hija del recordado cantaor y que la televisión catalana emitirá el día 22. Todo sea por “mantener viva la actividad artística”, dicen los responsables del coliseo lírico barcelonés.