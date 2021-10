Los Beatles en la India o cómo un viaje cambió la historia de la música

The Beatles fueron a la India en 1968, un viaje que no fue solo físico sino también espiritual y que les impactó tanto que supondría un antes y un después no solo a nivel personal, sino también musical, marcando un antes y un después para el cuarteto de Liverpool.

Y es que pocas catarsis han trascendido tanto en el plano artístico como el idilio que germinó de la conexión filosófica que los Beatles hallaron en aquel viaje, cuyas huellas podemos seguir ahora en una exposición que acoge la Casa de la India de Valladolid con instantáneas íntimas del cuarteto de Liverpool.

The Beatles y la India

La exposición The Beatles And India, que puede verse hasta el próximo 7 de noviembre, incluye material cedido por diferentes entidades, coleccionistas y prestamistas privados procedente de numerosos países, entre ellos Pattie Boyd, la primera esposa de George Harrison.

Pattie Boyd en la muestra en Valladolid. Foto: Nacho Gallego | EFE.

Aquí se pueden ver fotografías originales y reproducciones, manuscritos y cartas, letras de canciones compuestas en la India, audiovisuales e instrumentos del país, pero también el disco de oro a George Harrison por The Concert for Bangladesh y un sitar original de Ravi Shankar.

Años de libertad y aprendizaje

Estructurada en tres partes, la muestra comienza con un repaso al viaje que The Beatles realizó a un ‘ashram’ (casa de retiro espiritual) en Rishikesh para iniciarse en la meditación trascendental de la mano del famoso gurú Maharishi Mahesh Yogi.

En este apartado se pueden ver imágenes y documentación, pero también escuchar canciones del cuarteto de Liverpool en versiones de músicos actuales indios a través de una instalación inmersiva con telas blancas junto a un árbol baniano como alegoría de la naturaleza de Rishikesh.

The Beatles and India puede verse hasta el 7 de noviembre.

La segunda parte se centra en la estrecha relación entre George Harrison y el sitarista Ravi Shankar, figura clave para interpretar la fascinación del grupo británico por la espiritualidad del país asiático (que después contagiaría al resto de la banda). Aquí hay además una introducción a la música india y a algunos de sus instrumentos.

La tercera parte se centra en el conocido como Concierto por Bangladesh de agosto de 1971 en el Madison Square Garden de Nueva York (ese año se cumplía su 50 aniversario), considerado el primer concierto benéfico internacional de la historia y se ahonda en lo que supuso este hito para el diálogo entre la música india y la occidental.

Templo de la memoria

A lo largo de la muestra se muestran también las instantáneas más íntimas del cuarteto tomadas por la lente de la propia Boyd, como un George Harrison recostado y descamisado con la mirada fija en la cámara en un hotel al sur de la India tras haber estado en el ashram de Rishikesh (1968).

George Harrison, el músico apasionado por la filosofías india.

Otras reflejan el día a día de The Beatles en su viaje trascendental en la India, como a John Lennon y Paul McCartney con una cámara súper ocho grabando sus propias experiencias.

De todo este viaje, la propia Pattie Boyd, que ha visitado la muestra en Valladolid, absorbió una lección de vida que hoy en día sigue poniendo en práctica, que es el pacifismo por bandera, de ahí que el mensaje que ha dejado escrito en su visita a esta exposición rece así: “Esperemos y oremos por la paz mundial y la armonía”.

Un mensaje que legaron a su vez The Beatles en sus últimas composiciones juntos, como su eterno Let it be, con toda la carga filosófica que atesora un estilo de vida basado en “recoger todo el amor que uno siembra”.

Comisariada por Blanca de la Torre, The Beatles and India ejerce como complemento a la celebración del maratón cinematográfico sobre la banda en la 66ª Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), que incluye la proyección de la película The Beatles And India de la productora Silva Screen Records de Londres y cuyo trailer también se puede ver en la exposición.

Cómo verla: hasta el próximo 7 de noviembre, de martes a domingos de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas.