20 años de grabaciones inéditas: así fue el camino a la fama de Kanye West

Nunca fue muy amigo de participar en el reality de los Kardashian-Jenner, en el que sí contaba cada detalle de su vida su mediática esposa y que este 2021 por cierto llega a su punto final, pero Kanye West también accedió a ser grabado durante los momentos más importantes de su carrera. Una gran cantidad de ese material se verá por primera vez en un documental sobre su vida por el que Netflix ha pagado más de 30 millones de dólares.

Según Billboard, el documental que nos permitirá conocer desde dentro al artista recoge momentos de sus 21 años de carrera, por lo que podremos ver sus inicios en Chicago a finales de los años 90, su ascenso musical hasta convertirse en una de las voces más potentes del hip-hop o sus incursiones en el mundo de la moda y la política -desde su admiración por Donald Trump hasta su propia carrera a la presidencia de los EE UU en las elecciones de 2020-.

Dos décadas filmadas

El proyecto, que Netflix no ha confirmado aún, llega de la mano de la pareja de directores Clarece Coodie Simmons y Chike Ozah, conocidos en la industria como Coodie & Chike, especializados en la realización de vídeos musicales. De hecho, ellos fueron los encargados de codirigir los vídeos de los temas Through The Wire, Two Words y una versión de Jesus Walks del rapero. También han dirigido vídeos de Pitbull, Erykah Badu o el también rapero Lupe Fiasco.

Netflix no ha confirmado oficialmente el estreno del documental, que se estrenaría en otoño y del que aún no se conoce el título

Además, han dirigido películas y documentales como Good Morning (2013) y Benji (2012), inspirado en el jugador de baloncesto asesinado Ben Wilson.

El documental sobre West, del que no se conoce el título definitivo, podría llegar a la plataforma de streaming el próximo otoño.

Kanye West y Kim Kardashian en 2020. Foto: Ringo Chiu | EFE | EPA.

En el olimpo de la música

En la película sobre el rapero, que narra su camino al éxito, desde sus inicios a su consolidación como uno de los mejores artistas del hip-hop, con discos tan importantes como My Beautiful Dark Twisted Fantasy (2010) o Yeezus (2013), además de 22 premios Grammy y más de 100 millones de discos vendidos, podrían ilustrarte también algunos de sus momentos más controvertidos, como su conflicto con Taylor Swift, a la que interrumpió en unos premios MTV Video Music cuando la cantante, entonces prácticamente desconocida fuera de los EEUU, se llevaba el premio al mejor videoclip arrebatándoselo a Beyoncé, a la que West creía merecedora del galardón.

Tampoco se sabe si se desvelará información sobre su fortuna o el trastorno de bipolaridad que sufre ni si documentará su relación con Kim Kardashian, definitivamente interrumpida tras la demanda de divorcio de la empresaria e influencer el pasado mes de febrero tras seis años de matrimonio, su relación con el expresidente Donald Trump, a quien visitó en la Casa Blanca, o su propia carrera presidencial, que el rapero lanzó a mediados de 2020 con una surrealista campaña (y un pésimo resultado en cuanto a votos).

Siempre según Billaboard, la revista musical de referencia en los EE UU, a este documental sobre Kanye West podría seguirle otro, en este caso desde el punto de vista del guardaespaldas del artista, Steve Stanulis y, que según promete, contendrá muchas más sorpresas.