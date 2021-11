Amy Winehouse más allá del cliché: Londres inaugura su primera retrospectiva

Con una carrera tan meteórica como corta y, sobre todo, plagada de excesos, ya fuera en forma de peinados, maquillajes, adicciones o escándalos, la imagen de Amy Winehouse que ha quedado en el imaginario colectivo es casi una caricatura. Por eso, diez años después de su muerte, una exposición en Londres busca un acercamiento más íntimo y honesto a la artista desde la concepción de sus canciones a sus actuaciones en los escenarios.

Beyond the Stage (Más allá del escenario) es el nombre de la exposición que se inaugura mañana 26 de noviembre en el Design Museum y que podrá verse hasta el 10 de abril de 2022. Es, además, la primera gran retrospectiva sobre la cantante británica.

Amy Winehouse en la intimidad

La idea, explica la comisaria de la muestra, Maria Mclintock, partió de la estilista y amiga de Amy Winehouse, Naomi Parry, asesora en la muestra, que posee “una colección extraordinaria de sus prendas”. Sin embargo, desde el principio se buscó “ir más allá de su ropa y darla a conocer como una brillante compositora, como música realmente talentosa”.

Vestidos de Amy Winehouse en ‘Beyond the stage’. Foto: Vickie Flores | EFE.

Por supuesto, están muchos de sus estilismos y accesorios icónicos, como el vestido amarillo de Preen y el bolso de Moschino hecho a medida en forma de corazón, que llevó en los BRIT Awards de 2007, pero también fotografías de su infancia y su adolescencia, imágenes cálidas y familiares de una Amy que garabateaba en una lista sus ambiciones para el futuro como, por ejemplo, “ser fotografiada por David laChappelle”. Lo conseguiría años después.

Entre fotografías cedidas por su madre, Janis, también pueden verse páginas con letras apenas esbozadas, muchas de las cuales nunca llegaron a convertirse en canciones.

Sus guitarras, sus premios Grammy y sus vestidos comparten espacio con docenas de fotografías pero también de letras manuscritas de canciones que nunca llegaron a grabarse

Nacida en el norte de Londres y apasionada por la música desde muy joven, Amy grabó su primer disco con solo 16 años. Su ascenso al estrellato se documenta en la exposición a través de objetos personales, muchos de ellos nunca expuestos con anterioridad, como cuadernos y letras manuscritas.

Algunas de las guitarras de Amy Winehouse. Foto: Vickie Flores | EFE.

Bucear en su proceso creativo

Para abordar su proceso creativo, desde la concepción de sus canciones hasta sus actuaciones en los escenarios, se da espacio a las influencias musicales que la marcaron, desde Dinah Washington hasta Frank Sinatra, desde Sarah Vaughan hasta The Supremes, pasando por Aretha Franklin, los Shagri-Las, los Ronettes, Motown, Salt-N-Pepa, Lauren Hill o Erykah Badhu en una variedad de géneros que van desde el jazz hasta el pop de los sesenta.

“No solo celebramos a Amy sino también sus influencias musicales. Era una cantante de jazz de formación y aquí damos espacio a gente como Dinah Washington, Sarah Vaughan… Esta muestra viene a ser como un documento social de un determinado momento en Reino Unido”, apunta la comisaria.

También hay documentos conmovedores, como un vídeo de una audición de Amy ante varios ejecutivos de Island Record que acaban aplaudiendo con entusiasmo cuando termina de cantar: acababan de ver el diamante que la diminuta joven escondía en su interior.

Los premios que recibio tambien se muestran en ‘Beyond the Stage’. Foto: Vickie Flores | EFE.

De la moda vintage a las pasarelas

Sus álbumes clave Frank y Back to Black, y la historia detrás de su icónica ‘colmena’, el estilo de peinado que mostraba en público, así como looks y prendas que mezclan la moda low cost con los diseños de D&G, Roberto Cavalli, John Galliano o Moschino, siempre con un cierto aire vintage, se repasan también a lo largo de las salas.

Además, se pueden vivir las experiencias de entrar en un estudio de grabación inspirado en Metropolis, donde se grabó Back to Black, y participar en una experiencia inmersiva que nos sumerge en la actuación Tears Dry on Their Own de 2007.

Los momentos más traumáticos de la vida de Winehouse tampoco se evitan: una pared plagada de recortes de periódicos nos recuerda cómo se trataron en la prensa (a veces trivializando y a veces romantizando) sus demonios. También se aborda cómo su imagen cambió radicalmente como resultado de sus problemas de salud mental, abuso de sustancias y trastornos alimentarios.

Vestidos de Amy Winehouse. Foto: Vickie Flores | EFE.

“Hemos articulado su legado. Amy recibió un trato bastante duro por parte de la prensa. Esta exposición la pone en valor como alguien que tuvo mucha influencia entre los jóvenes músicos, artistas y gente creativa”, señalan desde el museo.

En la última sección se bucea precisamente en la huella de Amy en la música y el diseño y cómo músicos y creadores de moda, de Karl Lagerfeld a Chanel, han rendido homenaje a su trabajo.