Sant Jordi: volver al mundo de ayer

No hay ningún local en Barcelona que se parezca tanto al vientre de una ballena como el Dry Martini. Y tampoco hay día más apropiado para adentrarse en esas fauces que Sant Jordi. De hecho, Herman Melville ya especuló sobre la posibilidad de que el dragón de la leyenda que conmemoramos el 23 de abril no fuera realmente un reptil, sino un cetáceo.

La fiesta de Sant Jordi recuperó el espíritu de siempre. EFE/Enric Fontcuberta

Lo dejó escrito en el capítulo LXXXII de Moby Dick: ‘Yo sostengo que fue una ballena, pues en muchas antiguas crónicas las ballenas y los dragones se entremezclaban extrañamente, y a menudo se sustituían unos a otros’.

Javier de las Muelas, Patrici Tixi y Álex Sàlmon. Foto: JP Chuet-Missé

El regreso de la fiesta más esperada

Álex Sàlmon (director de Tendenciashoy) y Javier de las Muelas (propietario del Dry Martini) llevan 19 años celebrando el Día del Libro con una fiesta a la que invitan a lo más granado del mundillo cultural, amén de político y económico, de Barcelona.

«Esta fiesta es una referencia incluso para la gente que no ha podido venir, porque de alguna forma se han enterado de que ya volvemos a abrir», dijo De las Muelas.

Leer más: Este año Sant Jordi tendrá su revancha

Luis Cabrera, Xavier Marcé, Isabel Martínez Cosentino, Belén Marrón y Jaume Collboni. Foto JP Chuet-Missé

En esta ocasión, y debido a las restricciones sanitarias, el encuentro se produjo durante el día, y los escritores, políticos, empresarios, periodistas, músicos y demás profesionales de la escena pública fueron pasando por el Dry Martini para tomarse un respiro -y, ya de paso, una copa- en el que probablemente sea el día más feliz -y duro- del año para la gente del libro.

Los libros más vendidos

Así pues, Tendenciashoy ha sido uno de los primeros medios de comunicación barceloneses que ha reabierto las puertas de la esperanza en un Sant Jordi en el que los libros más vendidos han sido «Sira» (Planeta), de María Dueñas; «Independencia» (Tusquets), de Javier Cercas; y «El juego del alma» (Suma de Letras), de Javier Castillo en castellano.

Escritores, políticos, empresarios, periodistas, músicos y demás profesionales de la escena pública fueron pasando por el Dry Martini para tomarse un respiro; y ya de paso, una copa

En tanto en catalán, los mayores sucesos ha correspondido a «La dona de la seva vida» (Columna), de Xavier Bosch; «Consumits pel foc» (Proa), de Jaume Cabré y «Tàndem» (Destino), de Maria Barbal.

Una de las preparaciones en el Dry Martini. Foto: JP Chuet-Missé

Representantes de la cultura

­Entre los escritores que acudieron a la fiesta de Tendenciashoy, habría que destacar la presencia de Sergi Doria, Luis Cabrera, José Sanclemente, Daniel Vázquez Sallés y, entre otros, Gonzalo Boye, que, por cierto, venía muy ufano porque había coincidido en un tenderete con Javier Cercas y, según aseguraba, había firmado él más ejemplares de su ‘¿Cloacas? Sí, claro’ (Rocaeditorial) que el otro de su ‘Independencia’ (Tusquets).

«Este ha sido mi primer Sant Jordi y me ha encantado. Sobre todo me ha gustado descubrir que hay mucha gente que compra libros y que no necesariamente piden al autor que se lo firme», dijo Cabrera.

También se pasaron por la fiesta representantes del mundo de la cultura como Patrici Tixis (Gremi d’Editors de Catalunya), Blanca Rosa Roca (Rocaeditorial), Carles Creuheras (Planeta) y Nuria Cabutí (Penguin Random House), junto con Isabel Martínez Cosentino, Oriol Aguilar, Félix Riera (editor de ED Libros), Gloria Gutiérrez (Agencia Carmen Balcells), Marc Ingla y Claudia Vives Fierro, quienes se mostraron entusiasmados ante el hecho de que al fin se hubiera recuperado cierta normalidad y que las fiestas tradicionales de Sant Jordi, como por ejemplo la de Tendenciashoy, volvieran a abrir sus puertas.

Gerard Acereda con Oriol Aguilar y Marta Gelpí. Foto: JP Chuet-Missé

Lo mismo expresó Blanca Rosa Roca, que estuvo departiendo con otros compañeros del mundo de la cultura mientras disfrutaba de una copa de vino.

Valores del periodismo

Tampoco faltaron algunas primeras espadas del periodismo, como Neus Tomás, Anna Alós, Phillip Engels, Albert Montagut, Anna Maria Bordas, Juan Pedro Chuet-Missé, Lourdes Lancho, Xianna Siccardi y Salvador Sostres, entre otros.

Muchos de ellos son ya habituales de este encuentro y todos brindaron con el espumoso Vardon Kennet al saber que, de algún modo, el mundo de la cultura empezaba a recuperar la normalidad.

Gonzalo Boye, Blanca Rosa Roca, Neus Tomás, Lourdes Lancho con José Sanclemente y Albert Bertran. Foto JP Chuet-Missé

El de la cultura y el de la restauración, porque no podemos olvidar que el Dry Martini llevaba meses cerrado y que, con la fiesta de Tendenciashoy, daba a conocer a la ciudad su inminente apertura definitiva.

Entre los políticos

En el capítulo de los políticos, especialmente destacable fue la presencia de Salvador Illa junto a Joan Francesc Marco. El exministro de Sanidad y líder del PSC venía de visitar varias librerías -entre ellas, la recientemente abierta Finestres– y se había comprado más de una docena de libros, entre los cuales destacaba el de otro invitado a la fiesta: Luis Cabrera (‘La vida no regalada’, Rocaeditorial).

«He comprado unos doce libros en varias librerías y en todas, absolutamente en todas, he encontrado un ambiente optimista», dijo Illa.

Los encuentros en el Dry Martini. Foto: JP Chuet-Missé

Salvador Illa, Jaume Collboni, Xavier Marcé, Luz Guilarte, Óscar Ramírez y Alberto Fernández Dúaz fueron algunos de los políticos presentes

Otros políticos que asomaron por el Dry Martini fueron Jaume Collboni (primer Teniente de Alcalde de Barcelona), Xavier Marcé (concejal de Turismo), Luz Guilarte (regidora de Ciutadans), Óscar Ramírez (concejal del PP) y Alberto Fernández Díaz (ex edil).

«He comprado la novela de Javier Cercas y he visitado las librerías +Bernat y Byron», señaló Collboni, mientas que Fernández Díaz declaró «Este acto marca la vuelta a los tiempos de normalidad».

«Me han fascinado las colas enormes que había en las floristerías. Me ha hecho entender que, cuando quitas una tradición, la gente se moviliza para recuperarla», apuntó Marcé.