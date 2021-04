Una buena lista para Sant Jordi

Seguro que les ha ocurrido en más de una ocasión: se fían de las recomendaciones para Sant Jordi que leen en las revistas y luego se llevan un chasco fenomenal. Con nosotros eso no les pasará. Los once libros que destacamos a continuación son todos y cada uno de ellos de una calidad indiscutible. Aunque también podría ocurrir que a ustedes les gustaran cosas más simples. En tal caso, esta lista no les concierne.

En los estertores de la dolce vita, un aspirante a periodistas llega a Roma con la intención de comerse el mundo. Pero lo que acabará haciendo es bebérselo. Y directamente de la botella. Además, conocerá a una joven lánguida de la que se enamorará perdidamente.

‘Matadero Cinco’, Kurt Vonnegut (Blackie Books)

La editorial Blackie Books recupera un clásico indiscutible de la literatura bélica occidental. Un libro tan importante que, de hecho, habla de casi todo menos de la guerra. Vonnegut participó en la batalla de las Ardenas, fue hecho prisionero y presenció el bombardeo de Dresde.

‘Apaciguar a Hitler’, Tim Bouverie (Debate)

Este ensayo ha caído como un jarro de agua fría en la conciencia de los ingleses, puesto que demuestra que Reino Unido fue uno de los países que menos trabas puso a la expansión del nazismo. Además, denuncia las simpatías que la clase alta británica sentía por el III Reich.

‘El héroe de las mil caras’, Joseph Campbell (Atalanta)

Publicado originariamente en 1949 y reeditado ahora por Atalanta, sigue siendo un libro de referencia para entender el modo en que la mitología clásica describió el viaje iniciático que debe emprender todo ser humano para convertirse en héroe. Fundamental para aspirantes a escritores.

‘Los orígenes’, Saša Stanišić (AdN)

Nacido en la antigua Yugoslavia, Saša Stanišić tuvo que abandonar su país cuando, siendo apenas un adolescente, estalló la guerra. En esta novela narra su viaje a pie por media Europa hasta llegar a Alemania y convertirse en escritor.

‘Hamnet’, Maggie O’Farrell (Libros del Asteroide)

Merecedora del National Book Critics Circle Award for Fiction y del Women’s Prize for Fiction (ambos del 2020), esta novela combina realidad y ficción para explicar la historia familiar de William Shakespeare. Y lo hace desde la perspectiva de una mujer.

‘Feria’, Ana Iris Simón (Círculo de Tiza)

A estas alturas del año, lo normal sería que todos ustedes hubieran oído hablar de la novela en la que Ana Iris Simón retrata una España que ya no existe y que muchos añoramos: la de las ferias, la de las pachangas, la de los tubarros en la moto, la del tonto del pueblo y, sobre todo, la de la familia como único reducto de salvación.

‘Irene y el aire‘, Alberto Olmos (Seix Barral)

Después de decenas de novelas en las que las autoras cuentan sus problemas con la maternidad, ya era hora de que un hombre explicara sus ansiedades con la paternidad. Alberto Olmos demuestra una vez más que no sólo es un maestro del columnismo, sino también de la narrativa.

‘Sed’, Marie-Claire Blais (Literatura Random House)

Por fin se publica en España a una autora a quien muchos consideran el secreto mejor guardado de la literatura canadiense. Sed es una novela coral en la que Blais trata de sintetizar la desorientación que siente el ser humano a principios del siglo XXI.

‘Los abismos’, Pilar Quintana (Alfaguara)

Merecedora del Premio Alfaguara 2021, la colombiana Pilar Quintana narra el despertar a la edad adulta de una niña que, de pronto, descubre que su madre -y otras mujeres de su entorno- vive anclada en un sufrimiento que ella, tan joven, todavía no comprende.

‘Hombres y sombras. Contra el feminismo hegemónico‘, VVAA, ED Libros

Con las aportaciones de Carmen Posadas, Mónica Oriol, Teresa Freixes, Félix Ovejero, Pablo de Lora, Rebeca Argudo, Alfonso M. Gañan Calvo y Sofía Rincón y la edición de Miriam Tey, esta obra propone reflexionar sobre el ideario y las estrategias del feminismo hegemónico y frentista.