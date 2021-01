Los Abismos: premio Alfaguara para la mirada infantil del mundo adulto

La escritora colombiana Pilar Quintana ganó la edición 2021 del Premio Alfaguara de Novela. Con su novela Los abismos se impuso a 2.420 originales que fueron recibidos para este concurso.

La novela trata de la vida de Claudia, una niña de Cali en los años ’80 que trata de entender el conflictivo matrimonio de sus padres.

Su madre se revela como una persona con actitudes de desdén y que comete una imprudencia tras otra. Por el contrario, su padre muestra una amargura constante matizada con silencios. Y en el medio, la protagonista busca conjeturar y adivinar aquello que no le dicen o que le cuentan a medias.

Pilar Quintana, ganadora del Premio Alfaguara de Novela. Foto Alfaguara

Una vida que se esfuma

Parece una vida normal, pero hay un suceso repentino y ajeno que acaba con la armonía. “Y entonces ocurre: la vida se convierte en otra cosa cuando se quiebra la línea recta del camino, desbaratada en favor de esos monstruos sin nombre, martilleos constantes hacia la agonía de sufrir cada minuto y acariciar los abismos, fríos, crueles, invisibles y despiadados”, precisan en Alfaguara.

Este año, con 2.420 originales recibidos, se batió el récord de obras presentadas para el Premio Alfaguara

El jurado, presidido por el escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, destacó que en Los Abismos la autora “ha creado una historia poderosa narrada desde una aparente ingenuidad que contrasta con la atmósfera desdichada que rodea a la protagonista”.

Uno de los premios más importantes del castellano

El premio Alfaguara está dotado de 145.000 euros y se acompaña de una escultura de Martín Chirino. Además la novela se publicará en pocos meses en todos los países de Hispanoamérica y EEUU.

Quintana es autora de cuatro novelas: Cosquillas en la lengua (2003), Coleccionistas de polvos raros (2007), Conspiración iguana (2009) y La perra (2017), además de la colección de cuentos Caperucita se come al lobo (2012 y 2020).

Su anterior novela, La Perra, ganó varios premios y fue traducida a 14 idiomas.

Los Abismos es la quinta novela de Pilar Quintana. Foto Alfaguara.

Entre los mandatos familiares y el deseo de libertad

Para Quintana la literatura siempre funcionó como “un refugio, donde puedo ser libre y yo misma”, un canal para poner en palabras aquello que estaba mal visto.

Por eso en Los Abismos da voz a una niña que trata de comprender a una madre que no tuvo más camino que obedecer al mandato social y familiar de formar una familia y sacrificar sus aspiraciones profesionales.

“Soy hija de una generación de mujeres que no podían decidir qué hacer de su vida”, dijo. Incluso recordó “mi padre se puso bravo” cuando le comunicó que quería ser escritora. “Pero él siempre me alentó a buscar el conocimiento, me prestaba libros. Mi generación tuvo esa ventaja, pero quería indagar cómo sería ser hija de una mujer que no pudo elegir”.

“Soy hija de una generación de mujeres que no podían decidir qué hacer de su vida”. Pilar Quintana

Otra faceta que explora la autora es la “desacralización de la maternidad”. Quintana recuerda a sus tías y la madre reiterando lo maravilloso de ser madre, “pero no hablaban de la oscuridad que también hay, de los sentimientos negativos que emergen. Las madres no son santas, en ellas hay luz pero también oscuridad”.

Jurado del premio Alfaguara de novela 2021. Foto Alfaguara

La escuela del guión

Antes de ser escritora Quintana se formó como guionista de televisión, lo que le dio experiencia para poder transmitir diálogos que fluyen con naturalidad. Pero el desafío de ponerse en la piel de una niña, de reflejar sus pensamientos a través del lenguaje infantil, es otro de los valores que destacó el jurado.

Quintana reveló que hacía años que tenía la idea de escribir sobre el mundo visto por una niña, pero que nunca podía encontrar el tono.

La producción de Los Abismos se vio demorada por la pandemia. Madre de un niño de cinco años, creía que estaba a solo tres meses de terminarla tras muchas reescrituras, pero el confinamiento le llevó a volver a ejercer de madre las 24 horas.

Aunque demoró más de lo que esperaba, el largo camino ha dado un salto con la obtención de este premio, uno de los más importantes de la lengua castellana.

Edición récord

Por primera vez en las 24 ediciones del concurso los participantes han podido enviar sus originales tanto en formato físico como en formato digital, lo que, indica la editorial Alfaguara, ha supuesto «un récord de participación absoluto».

Se presentaron más de 2.400 manuscritos. La mitad llegó de España y el resto de Latinoamérica, en su mayoría de Argentina (419 obras), México (259) y Colombia (187).