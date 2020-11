Las guías de viaje de Louis Vuitton, ahora en el móvil

Es posible que se cuenten entre las más bonitas del mundo. Y es que las guías de viaje de Louis Vuitton no tienen nada que envidiar a los deseados bolsos, maletas y accesorios viajeros de la maison francesa. Más de 130 títulos integran ya la colección de Travel Books, que incluyen libros ilustrados por artistas como Javier Mariscal, el estudio Icinori, Floc’h o Liu Xiaodong, ediciones especiales y City Guides. Para planear la próxima escapada, real o soñada, ahora puedes consultar sus guías gratis desde cualquier lugar.

Disponible para dispositivos Apple y Android, la aplicación da acceso a un conjunto de guías que suman 32 ciudades con 1.000 fotos y 15.000 direcciones, así como referencias de 100 autores diferentes.

Milán, París, Berlín, Los Ángeles, Estambul… La herramienta es perfecta tanto para diseñar un viaje de 24 horas como para localizar estos tesoros ocultos de cada ciudad que encantarán a los fans de la moda, pero también de la personalidad de la casa francesa.

Imagen: Louis Vuitton.

Se pueden realizar búsquedas de hoteles, restaurantes, tiendas, cafés o clubes nocturnos, identificar los hot spots o los esenciales de cada urbe y, por supuesto, localizar cada punto en el mapa, donde se despliega también todo tipo de información práctica y rutas a pie. En cada ciudad podemos encontrar hasta 400 direcciones, con secretos como lugares para comprar comida orgánica o boutiques de diseñadores emergentes.

Mientras esperamos a usarlas in situ, también podemos curiosear desde casa en otros aspectos de cada ciudad, como retazos históricos, lugares imprescindibles o los eventos más destacados en su calendario. Además, incluyen una sección, Living like a local, con consejos y recomendaciones para moverse como un ciudadano más.

24 horas y mucho estilo

La principal novedad es que ahora se pueden abrir directamente desde Apple Maps y en cualquier dispositivo -iPhone, iPad y Mac- podremos explorar los mejores destinos y los mejores lugares. La nueva funcionalidad 24 horas en permite diseñar un plan perfecto para el día que, en la ciudad de los Ángeles, podría comenzar despertando en el Sunset Tower para después poner rumbo al Grand Central Market para desayunar, visitar Hollywwod Forever Cemetary y Last Bookstore, dejarse caer por la joyería Just One Eye o reservar mesa en Musso & Frank Grill.

La guía más estilosa de París. Imagen: Louis Vuitton.

Con contenidos en inglés, francés y chino, más de 800.000 viajeros han usado ya las guías de Vuitton, según la firma, que ahora busca con las nuevas actualizaciones inspirar a quienes añoran la vuelta lo que quiera que sea la nueva normalidad que les permita volver a viajar.

Por el momento están disponibles, en inglés y francés, las guías de Amsterdam, Arlés, Bangkok, Beijing, Berlín, Cape Town, Chicago, Hong Kong, Estambul, Londres, Los Ángeles, Lisboa, Madrid, Ciudad de México, Miami, Milán, Moscú, Nueva York, París, Praga, Reims, Río de Janeiro, Roma, San Francisco, Sao Paulo, Seúl, Shanghái, Singapur, Sídney, Taipei, Tokio y Venecia.

Nuevas funcionalidades

Entre las novedades que incorpora la aplicación se incluyen funcionalidades audiovisuales; por ejemplo, la que permite compartir imágenes a modo de postal o la que ofrece filtros de fotos para añadir un poco de arte a nuestros retratos viajeros.

También se incluyen direcciones geolocalizadas y una función de ‘cómo se hizo’ que permite curiosear en el proceso creativo tras algunos de sus famosos Travel Books y los libros de la colección Fashion Eye que invitan a viajar junto a personalidades del arte y la cultura y donde se muestran desde los cuadernos de bocetos a las sesiones de fotografía.

No hay excusa para pasar un buen rato y, de paso, tenerlo todo preparado para cuando volvamos a viajar.