Nunca digas nunca: Ken Follett salva al mundo en su nueva novela

En un tiempo récord Ken Follett lanzará su nuevo best seller. Porque no hay dudas que Never, su próxima novela, se despachará tan rápidamente como sus otras novelas, para engrosar el saldo de un autor que ha vendido 175 millones de ejemplares en todo el mundo.

Esta vez el escritor británico dará un giro de timón: deja aparcada la novela histórica, con las sagas medievales que inauguró con Los pilares de la Tierra y la Trilogía del siglo para volver al género del thriller, precisamente el campo en el que debutó en 1974 con El ojo de la aguja.

El libro, como la gran parte de su obra de las últimas décadas, será un contundente volumen de más de 900 páginas, que en España se lanzará el 11 de noviembre.

Ken Follett vuelve al thriller. Foto Barbara Follett

Espías, terroristas y traficantes

La trama de Never recuerda a las superproducciones de Hollywood, o más literariamente, a las novelas de Frederick Forsyth o Tom Clancy; donde una serie de personajes como una analista de la CIA, el presidente de los EEUU (esta vez, es mujer y republicana moderada), un agente encubierto y un ministro chino trata de evitar la Tercera Guerra Mundial.

Los desiertos del Sahara, el ala oeste de la Casa Blanca y los despachos de la burocracia en Pekín son algunos de los escenarios donde se teje y desteje una compleja trama de política, terrorismo y crimen organizado.

“Este es el mejor libro que he escrito”. Ken Follett

Portada de Never. Foto Penguin Random House

Recuerdos de la Primera Guerra

La inspiración, explicó Follett en una conferencia de prensa desde su despacho, con un mapamundi y varios retratos a sus espaldas, le llegó mientras realizaba la investigación de su novela La caída de los gigantes.

Le llamó la atención cómo el asesinato el archiduque Francisco Fernando encendió la mecha que rápidamente hizo estallar la Primera Guerra Mundial, donde los líderes políticos apenas movieron un dedo para evitar el conflicto.

“¿Qué pasaría si sucediera algo similar ahora, en este mundo?”, dijo Follett. Y mientras lo redactaba, una y otra vez pensaba “Ojalá que esto nunca suceda”. Y así supo que ese debía ser el título: Never (Nunca).

Orgulloso antes de la publicación

El escritor aseguró que “es el mejor libro que he escrito”, y aspira a superar el género del thriller “así como El Padrino es mucho más que una novela de mafia y crímenes”, dijo. Nada menos.

Esta afirmación de escasa modestia obedece, dijo, a que está orgulloso de cómo construyó la narrativa y el suspense que, asegura, no cesa en sus páginas.

Una ficción de escenario realista

Follett reconoció que si bien se trata de una ficción, “el escenario es realista y muy factible”, donde se tomó un buen tiempo en investigar las acciones de los países en crisis, que pasa en un bunker atómico o el número de cabezas nucleares disponibles, detalles que han sido verificados por expertos como Lawrence Summers (ex secretario del Tesoro de EEUU) o Catherine Ashton (ex representante de la UE en Asuntos Exteriores y Política de Seguridad)

Para recabar datos y construir el contexto entrevistó a diferentes personalidades, entre ellas un primer ministro, un general y dos embajadores, y muchas personas “que están en la primera línea de la política global”.

La Casa Blanca es uno de los escenarios de la trama. Foto Joe Raedle-EFE

“Cuando escribría ‘Never’, no sabía cómo iba a terminar hasta la última página”. Ken Follett

También tenía agendados varios viajes, pero la pandemia cortó sus planes. Por suerte, algunos de los escenarios ya los había visitado, aunque reconoció que nunca estuvo en Chad, uno de los puntos clave de su thriller.

Escrito en tiempo récord

“Cuando empecé a escribirlo, no supe como iba a terminar hasta la última página”, aseguró.

Pero la gestación se realizó en un tiempo récord. “He escrito el sumario y el primer borrador durante un año, y la primera reescritura durante tres meses”, un proceso que en general le lleva tres años.

Follett puntualizó que pudo mantener estos tiempos, trabajando varias semanas de lunes a lunes “porque por el confinamiento no tenía otra cosa que hacer”.

Ken Follett deja, por ahora, la novela histórica. Foto Olivier Favre | West Stow Anglo Saxon Village.

Cambio de rumbo

Follett dijo que no le preocupa que mucha gente se sienta decepcionada porque abandonó (por ahora) la novela histórica, aunque reconoce que ese último género le es más cómodo para producir sus ideas.

“En la modernidad los sucesos pueden cambiar rápidamente, mientras que en la novela histórica ya han terminado, no hay forma de cambiarlos”, comparó.